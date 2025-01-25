Андрей Черновол станет отцом в третий раз - фото

Известный украинский ведущий в третий раз станет отцом
Ведущий Андрей Черновол и его жена Алена поделилась счастливой вестью. Совсем скоро у супругов ожидает пополнение в семье.
Радостную новость пара объявила в Instagram.
Андрей Черновол в третий раз станет отцом
Длительное время ведущий и его избранница скрывали беременность, однако наконец-то решились рассказать об этом фанам. На последних месяцах беременности пара устроила фотосессию, на которой Алена показала уже немалый животик.
Для фотосессии Алена и Андрей выбрали парные total black образы. Жена шоумена в черном лонге без белья продемонстрировала обнаженный животик.
Пока что Чорновол и его жена не раскрывают всех подробностей беременности, однако в подписи к фото пара отметила, что они ожидают появления малыша весной.
"1+1=5. Такая у нас математика. Большая семья. Очень скоро... Так сильно весны мы еще никогда не ждали", — написали под фото счастливые родители.
В комментариях Андрея и Алену уже поздравили поклонники и звездные коллеги.
"Поздравляю вас от всего сердца".
"Это фантастически-чудесная новость".
"Мои наилучшие пожелания и поздравления".
Малыш станет третьим ребенком супругов. Андрей и Алена уже воспитывают двух сыновей - двухлетнего Айдена и 13-летнего Адриана.
Ранее Джамала порадовала семейными фото с мужем и тремя сыновьями. Также Виталий Козловский нежно поздравил жену с днем рождения.
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