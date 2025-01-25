Андрей Черновол станет отцом в третий раз - фото

Андрей Черновол с женой. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Ведущий Андрей Черновол и его жена Алена поделилась счастливой вестью. Совсем скоро у супругов ожидает пополнение в семье.

Радостную новость пара объявила в Instagram.

Читайте также:

Андрей Черновол в третий раз станет отцом

Длительное время ведущий и его избранница скрывали беременность, однако наконец-то решились рассказать об этом фанам. На последних месяцах беременности пара устроила фотосессию, на которой Алена показала уже немалый животик.

Андрей Черновол и его жена. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Для фотосессии Алена и Андрей выбрали парные total black образы. Жена шоумена в черном лонге без белья продемонстрировала обнаженный животик.

Андрей и Алена Черноволы. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Андрей Черновол с беременной женой. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Пока что Чорновол и его жена не раскрывают всех подробностей беременности, однако в подписи к фото пара отметила, что они ожидают появления малыша весной.

"1+1=5. Такая у нас математика. Большая семья. Очень скоро... Так сильно весны мы еще никогда не ждали", — написали под фото счастливые родители.

Андрей Черновол и его беременная жена. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

В комментариях Андрея и Алену уже поздравили поклонники и звездные коллеги.

"Поздравляю вас от всего сердца".

"Это фантастически-чудесная новость".

"Мои наилучшие пожелания и поздравления".

Малыш станет третьим ребенком супругов. Андрей и Алена уже воспитывают двух сыновей - двухлетнего Айдена и 13-летнего Адриана.

Ранее Джамала порадовала семейными фото с мужем и тремя сыновьями. Также Виталий Козловский нежно поздравил жену с днем рождения.