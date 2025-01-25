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Известный украинский ведущий в третий раз станет отцом

25 января 2025 11:10
Мария Покровская - Редактор
Андрей Черновол станет отцом в третий раз - фото
Андрей Черновол с женой. Фото: instagram.com/chornovol.andrii
Мария Покровская - Редактор

Ведущий Андрей Черновол и его жена Алена поделилась счастливой вестью. Совсем скоро у супругов ожидает пополнение в семье.

Радостную новость пара объявила в Instagram.

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Андрей Черновол в третий раз станет отцом

Длительное время ведущий и его избранница скрывали беременность, однако наконец-то решились рассказать об этом фанам. На последних месяцах беременности пара устроила фотосессию, на которой Алена показала уже немалый животик.

Андрей Черновол и его жена ждут ребенка
Андрей Черновол и его жена. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Для фотосессии Алена и Андрей выбрали парные total black образы. Жена шоумена в черном лонге без белья продемонстрировала обнаженный животик.

Жена Андрея Черновола показала беременный животик
Андрей и Алена Черноволы. Фото: instagram.com/chornovol.andrii
Андрей Чорновол показал беременную жену
Андрей Черновол с беременной женой. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Пока что Чорновол и его жена не раскрывают всех подробностей беременности, однако в подписи к фото пара отметила, что они ожидают появления малыша весной.

"1+1=5. Такая у нас математика. Большая семья. Очень скоро... Так сильно весны мы еще никогда не ждали", — написали под фото счастливые родители.

Андрей Черновол с женой ждут пополнения
Андрей Черновол и его беременная жена. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

В комментариях Андрея и Алену уже поздравили поклонники и звездные коллеги.

"Поздравляю вас от всего сердца".

"Это фантастически-чудесная новость".

"Мои наилучшие пожелания и поздравления".

Малыш станет третьим ребенком супругов. Андрей и Алена уже воспитывают двух сыновей - двухлетнего Айдена и 13-летнего Адриана.

Ранее Джамала порадовала семейными фото с мужем и тремя сыновьями. Также Виталий Козловский нежно поздравил жену с днем рождения.

дети шоу-бизнес беременность украинские звезды телеведущие

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14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

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