Слава Демин высмеял запланированный концерт Олега Винника в Чехии

Украинский ведущий Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Известный украинский радиоведущий и блогер Слава Демин открыто высмеял попытки украинского певца Олега Винника вернуться на сцену. Беглый певец анонсировал выступление в Чехии.

Об этом ведущий написал в Telegram.

Читайте также:

Демин о концерте Винника в Чехии

Олег Винник анонсировал на 14 и 15 февраля два концерта в столице Чехии Праге. Артист планирует выступить в местном ресторанчике.

Демин вспомнил, как беглый артист пытался накануне Рождества, 21 декабря, собрать зал в Варшаве, впрочем, концерт был отменен. Артисту не удалось продать необходимое количество билетов. Известный радиоведущий уверен, что выступление Винника в Чехии ждет такая же участь.

"Дядя Олег Винник после отмены концерта в Варшаве решил попытать удачу в Чехии. Отмена и этого концерта через 3, 2, 1..., — написал ведущий.

Публикация Славы Демина. Фото: Telegram

Напомним, как Олег Винник отменил запланированные концерты в Польше. Также фаны жестоко захейтили певца, который снова появился в сети.