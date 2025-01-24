Слава Дьомін висміяв запланований концерт Олега Винника в Чехії

Український ведучий Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Відомий український радіоведучий та блогер Слава Дьомін відкрито висміяв спроби українського співака Олега Винника повернутися на сцену. Співак-втікач анонсував виступ у Чехії.

Про це ведучий написав у Telegram.

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Дьомін про концерт Винника в Чехії

Олег Винник анонсував на 14 та 15 лютого два концерти в столиці Чехії Празі. Артист планує виступити в місцевому ресторанчику.

Дьомін пригадав, як артист-втікач намагався напередодні Різдва, 21 грудня, зібрати зал у Варшаві, втім, концерт було скасовано. Артисту не вдалося продати необхідну кількість квитків. Відомий радіоведучий впевнений, що на виступ Винника в Чехії чекає така сама доля.

"Дядя Олег Винник після відміни концерту у Варшаві вирішив спробувати удачу у Чехії. Відміна і цього концерту через 3, 2, 1...", — написав ведучий.

Публікація Слави Дьоміна. Фото: Telegram

Нагадаємо, як Олег Винник скасував заплановані концерти у Польщі. Також фани жорстоко захейтили співака, який знову з'явився в мережі.