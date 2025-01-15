Максим Нелипа из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте

Военнослужащий, телеведущий Максим Нелипа. Фото: Facebook/NelipaMax

Накануне стало известно о том, что телеведущий Максим Нелипа, который служит в ВСУ, оказался в больнице. В сети начала распространяться информация, что 48-летний защитник Украины получил ранение на фронте. На это отреагировал Максим Нелипа, который сообщил текущее положение дел.

Соответствующая публикация появилась в его Facebook.

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Максим Нелипа находится в больнице им. Мечникова в городе Днепр. Защитнику Украины уже сделали три операции. Впрочем, проблема со здоровьем не имеет отношения к ранению на фронте. Потому что его не было.

"Попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" — не соответствует действительности. И Слава Богу", — отметил Нелипа.

Военнослужащий Максим Нелипа. Фото: Facebook/NelipaMax

По словам участника второго сезона телешоу "Танці з зірками", течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас он на 100% уверен в успехе лечения. Максим Нелипа поблагодарил персонал больницы за своевременную и профессиональную помощь, обеспечение всем необходимым. Впрочем, раскрывать диагноз телеведущий, который был также актером "Дизель шоу", не стал.

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