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Известного рэпера миллиардера обвиняют в изнасиловании и абьюзе

17 ноября 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известного рэпера миллиардера обвиняют в изнасиловании и абьюзе
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Кэсси Вентура подала в суд на своего бывшего любимого, продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Знаменитости разошлись в 2018 году. В иске утверждается, что незадолго до окончания их отношений Комбс ворвался домой в Кэсси и изнасиловал ее.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Обвинения против Пи Дидди

Кэсси призналась, что рэпер контролировал и оскорблял ее более десяти лет, а также намеренно накачивал наркотиками, избивал и заставлял заниматься интимом с несколькими мужчинами по вызову. Более того — записывал все это на видео.

"После многих лет в тишине и темноте я наконец-то готова рассказать свою историю и высказаться от своего имени ради других женщин, которые сталкиваются с насилием и жестоким обращением в своих отношениях", — заявила Кэсси в иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхеттена.

Певица также рассказала, что возлюбленный требовал, чтобы та носила его пистолет в сумочке и часто вел себя агрессивно. В иске утверждается, что однажды он подвесил одного из друзей Кэсси на балконе гостиницы на 17 этаже.

В документах также описывается, как Комбс разозлился на то, что Кэсси встречалась с рэпером Кидом Кади в начале 2012 года. Дидди сказал Кэсси, что взорвет его машину.

Бывшая Пи Дидди
Певица Кэсси Вентура и рэпер Пи Дидди. Фото: Google

Реакция Пи Дидди на обвинение

Рэпер, состояние которого превышает один миллиард долларов, категорически отвергает все обвинения. Последние шесть месяцев Комбс подвергался настойчивым требованиям Вентуры о выплате 30 миллионов долларов под угрозой написания книги об их отношениях.

"Подача иска, пронизанного необоснованной и возмутительной ложью это цель запятнать репутацию Комбса и добиться выплаты", — отметил адвокат рэпера.

рэпер Пи Дидди
Рэпер Пи Дидди. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Евгения Эмеральд сделала шокирующее признание о переживаемом насилии в детстве. Также мы рассказывали, что уже вторая женщина обвиняет лидера культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера в притязаниях, которые якобы имели место полвека назад.

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