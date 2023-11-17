Известного рэпера миллиардера обвиняют в изнасиловании и абьюзе
Американская певица Кэсси Вентура подала в суд на своего бывшего любимого, продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Знаменитости разошлись в 2018 году. В иске утверждается, что незадолго до окончания их отношений Комбс ворвался домой в Кэсси и изнасиловал ее.
Об этом сообщает издание The New York Times.
Обвинения против Пи Дидди
Кэсси призналась, что рэпер контролировал и оскорблял ее более десяти лет, а также намеренно накачивал наркотиками, избивал и заставлял заниматься интимом с несколькими мужчинами по вызову. Более того — записывал все это на видео.
"После многих лет в тишине и темноте я наконец-то готова рассказать свою историю и высказаться от своего имени ради других женщин, которые сталкиваются с насилием и жестоким обращением в своих отношениях", — заявила Кэсси в иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхеттена.
Певица также рассказала, что возлюбленный требовал, чтобы та носила его пистолет в сумочке и часто вел себя агрессивно. В иске утверждается, что однажды он подвесил одного из друзей Кэсси на балконе гостиницы на 17 этаже.
В документах также описывается, как Комбс разозлился на то, что Кэсси встречалась с рэпером Кидом Кади в начале 2012 года. Дидди сказал Кэсси, что взорвет его машину.
Реакция Пи Дидди на обвинение
Рэпер, состояние которого превышает один миллиард долларов, категорически отвергает все обвинения. Последние шесть месяцев Комбс подвергался настойчивым требованиям Вентуры о выплате 30 миллионов долларов под угрозой написания книги об их отношениях.
"Подача иска, пронизанного необоснованной и возмутительной ложью — это цель запятнать репутацию Комбса и добиться выплаты", — отметил адвокат рэпера.
Напомним, ранее мы писали, что Евгения Эмеральд сделала шокирующее признание о переживаемом насилии в детстве. Также мы рассказывали, что уже вторая женщина обвиняет лидера культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера в притязаниях, которые якобы имели место полвека назад.
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