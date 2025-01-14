Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров больше не вместе - слухи в сети

Известного ведущего заподозрили в разводе с женой-красавицей
Известная звездная чета ведущих Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова уже длительное время не делится в публичном пространстве совместными кадрами. В сети предполагают, что они скрывают свой разрыв.
Об этом рассказала журналистка Наталья Тур в программе "Тур зірками".
Вместе ли Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Журналистка подчеркнула, что пара с начала войны не делится совместными фото, не посещают вместе мероприятия, а также Александра время от времени появляется в эфирах без обручального кольца.
Поклонники предполагают, что ведущие уже не вместе и скрывают этот факт от публики.
"Они и сейчас держат свою личную жизнь под семью замками. С начала полномасштабной войны они не публикуют совместных фотографий и не появляются вместе на мероприятиях. Вероятно, именно поэтому в какой-то момент начали появляться слухи, что Дмитрий и Александра уже не вместе", — сказала Наталья Тур и добавила, что сейчас супруги не комментируют свои отношения.
Напомним, пара тайно расписалась в 2019 году, когда никто даже не подозревал, что они вместе. Сейчас Александра занимается собственной карьерой, а Дмитрий часто посещает передовую, где освещает зверства россиян.
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