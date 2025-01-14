Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров більше не разом — чутки в мережі

Українські ведучі Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров. Фото: instagram.com/aakucherenko/

Відоме зіркове подружжя ведучих Олександри Кучеренко та Дмитра Комарова вже тривалий час не ділиться в публічному просторі спільними кадрами. У мережі припускають, що вони приховують свій розрив.

Про це розповіла журналістка Наталя Тур в програмі "Тур зірками".

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Журналістка підкреслила, що пара від початку війни не ділиться спільними фото, не відвідують разом заходи, а також Олександра час від часу з'являється в ефірах без обручки.

Шанувальники припускають, що ведучі вже не разом та приховують цей факт від публіки.

"Вони і зараз тримають своє особисте життя під сімома замками. Від початку повномасштабної війни вони не публікують спільних фотографій і не з'являються разом на заходах. Ймовірно, саме тому в якийсь момент почали з'являтися чутки, що Дмитро та Олександра вже не разом", — сказала Наталя Тур та додала, що нині подружжя не коментує свої стосунки.

Нагадаємо, пара таємно розписалася у 2019 році, коли ніхто навіть не підозрював, що вони разом. Нині Олександра займається власною кар'єрою, а Дмитро часто відвідує передову, де висвітлює звірства росіян.

Раніше дружина Дмитра Комарова приголомшила стильним образом на музичній премії.

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