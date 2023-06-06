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Ответ менеджмента Антона Вельбоя на его выступление, несмотря на скандал с продюсерами

6 июня 2023 07:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ответ менеджмента Антона Вельбоя на его выступление, несмотря на скандал с продюсерами
Певец Антон Вельбой на первом выступлении после скандала с продюсерами. Фото: YULA Company
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На выходных молодой музыкальный исполнитель Антон Вельбой впервые после громкого скандала с продюсерами выступил на сцене. Несмотря на запрет лейбла Papa Music исполнять песни, артист спел хит "Гуси" уже под новым сценическим именем. После реакции продюсеров Антона, которые собираются с ним судиться, на выступление Вельбоя отреагировал и менеджмент певца.

Об этом сообщает Telegram канал "Культурная Прачечная".

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Ответ менеджмента Вельбоя

22-летний исполнитель вышел на сцену одного из известных загородных клубов столицы под псевдонимом Anton Velboy. До того как Антон ушел из лейбла, поставив продюсеров уже перед фактом, он выступал как Wellboy. По контракту все его хиты принадлежат Papa Music. По словам продюсера Евгения Триплова, за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов.

Новый продюсер певца Марта Останкова заявила, что артист выступал на благотворительном мероприятии по приглашению известного медиа, и именно они занимаются урегулированием вопросов с правами.

Скриншот/Kulturnaya_Prachechnaya

В то же время, Papa music в комментарии Новини.LIVE заявили следующее: "Лейбл PAPA MUSIC судится с Антоном Вельбоем по другим причинам, но ситуацию с публичным исполнением наших песен 3 июня мы также не оставим без внимания".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Кетя (@ka023te)

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