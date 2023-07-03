Реперка Alyona Alyona рассказала, что держит ее на плаву

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша Alyona Alyonа, как и большинство украинцев, страдает от боли, которую причиняют события в Украине. Звезда призналась, что быть в мире с собой ей помогают несколько простых вещей.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Взрослая жизнь затолкнула этот этап глубоко в память

Alyona Alyona всегда пользуется возможностью повысить осведомленность мира о войне в Украине. Реперша активно гастролирует и дает интервью.

"Меня часто европейские журналисты спрашивают о личностных инсайтах, которые появились за последние 1,5 года. Я рассказываю о переоценке ценностей в материальном мире и это для них становится таким открытием. Им тяжело осознать весь спектр переживаний, через которые прошли украинцы и то, какой ценой это переосмысление было дано каждому из нас. Но я немного говорю о духовном мире и своем наполнении. Ведь, идя к людям, я должна отдавать, следовательно, должна быть наполнена для этого", — признается реперша.

Реперша Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

По словам Alyona Alyona, помогает ей восстановить равновесие природа. Артистка рассказала, что выросла на прудах около полей и леса.

"Взрослая жизнь затолкнула этот этап так глубоко в памяти, что только после 30 это начало выходить наружу. Для меня сейчас это просто нереальное наслаждение — слушать дождь, журчание воды, прислушиваться к пению птиц, слышать ветер и звуки природы, смотреть на деревья, любоваться цветами, дышать лесом, греться на солнечных берегах горных рек, просто ехать в авто на пассажирском и молча наслаждаться видами.И мне все равно, какая погода. Все равно что есть куча рабочих неотложных вопросов. Я чувствую, как выгораю внутри и только эти маленькие остановки на природе все еще держат меня на плаву", — поделилась Alyona Alyona.

Артистка рассказала, что впереди ее ждет большая творческая пауза. А пока больше всего она ждет возвращения домой и выходов на молчание к природе.

Напомним, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona подняла тему травли в обществе.

Ранее жена Джастина Бибера, модель Гейли, поделилась с поклонниками оригинальным лайфхаком, как снимает стресс оригинальным способом.

Напомним, мы писали о том, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona подняла тему травли в обществе.

Ранее жена Джастина Бибера, модель Хэйли, поделилась с поклонниками оригинальным лайфхаком, как снимает стресс оригинальным способом.