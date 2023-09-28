Война с искусственным интеллектом, новая "Пила" и французская свадьба: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Творец". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новых ленты. Среди них, в частности, десятая часть франшизы фильмов ужасов "Пила" и научная фантастика с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли.

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Создатель (США)

По сюжету события происходят в будущем. Наступает начало войны между человечеством и силами искусственного интеллекта. Недавно стало известно, что архитектор искусственного интеллекта создал чрезвычайно мощное и таинственное оружие, способное уничтожить все живое на планете и тем самым покончить с существованием человечества.

Никому и никогда не удавалось найти этого архитектора. Последнюю надежду возлагают на Джошуа, которого сыграл Джон Дэвид Вашингтон. Закаленный в многочисленных боях, он должен наконец-то уничтожить этого архитектора искусственного интеллекта, которого называют Творцом.

Научная фантастика, боевик и драма — новая работа режиссера Гарета Эдвардса. Он не только занял режиссерское кресло, но и присоединился к написанию сценария вместе с Крисом Вайцом, номинированным на премию "Оскар" за лучший сценарий 2003 года.

К работе привлекли голливудских звезд первой величины: Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Кен Ватанабе, Стерджилл Симпсон, Эллисон Дженни, Марк Менчака. Общий бюджет составил около 86 млн долларов. Основные съемки проходили в Таиланде.

Пила X (США)

По сюжету, Джон Крамер отчаянно цепляется любым способом спасения от рака. Ему советуют сделать в Мексике операцию у местной группы врачей. На самом же деле это не лечение, а выдуривание денег у шокированных больных, которые боятся близкой смерти. Джон уже придумал как отомстить аферистам.

Эта франшиза фильмов ужасов, объединенных общей темой, одна из самых успешных в мире. При суммарном бюджете около 67 млн долларов общие кассовые сборы в мире составили более 883 млн. Это лишь цифры первых семи фильмов. Снимали ленту в Мехико с октября 2022 по февраль 2023-го. Главные роли исполнили Тобин Белл, Шоуни Смит, Стивен Бренд, Майкл Бич, Рената Вака и другие.

Свадьба только для своих (Франция)

По сюжету пара решила, что пригласит на регистрацию только двух свидетелей. Узнав об этом, родители очень возмутились. Конечно, они также планируют присутствовать. А где родители, там и еще несколько ближайших родственников.

Братья, сестры, кузены, тетушки и дядюшки, которых молодожены видели только на свадебных фотографиях родителей. Мало-помалу список гостей разросся до невиданных размеров.

Ноль калорий (Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Катар)

По сюжету, в элитной школе после появления новой преподавательницы из осознанного питания появляется тайный клуб. Обретя достойный авторитет, члены этого сообщества тренируют самоконтроль и борются с безудержным потребительством. Но прежде чем у учителей и родителей возникнут какие-нибудь подозрения, этот клуб становится опасным для самих участников.

Главную роль в фильме исполнила 33-летняя австралийская актриса Миа Васиковская. К касту также присоединились Сидсе Бабетт Кнюдсе, Амир Эл-Марси и Аманда Лоуренс.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат в прошлом месяце. Также мы рассказывали, как звезда "Довбуша" Сергей Стрельников готовился к зрелищному бою в историческом экшене.