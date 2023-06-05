Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Вышли с комнаты": Сидни Суини о реакции близких на ее роль в "Эйфории" arrow

"Вышли с комнаты": Сидни Суини о реакции близких на ее роль в "Эйфории"

5 июня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сидни Суини рассказала о реакции близких на ее роль в сериале – просто вышли
Американская актриса Сидни Суини во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая американская актриса и звезда известного сериала "Эйфория" Сидни Суини рассказала о своей роли в сериале. Популярная телезвезда рассказала о том, как на ее роль в сериале "Эйфория", где она сыграла в откровенных сценах, отреагировал отец и дедушка.

Соответствующее видео было размещено на канале Sunday Today в YouTube.

Читайте также:

В известном сериале "Эйфория" американская актриса сыграла роль школьницы по имени Кэсси Ховард. В этой роли телезвезда Сидни Суини играла в откровенных сценах. Впрочем, сама актриса заявила, что она не говорила своим родителям о том, что она в сериале появится в полуобнаженном виде.

По словам Сидни Суини, она не может просто так рассказывать о таких фактах из своей жизни. Актриса отметила, что обычно она не общается со своим отцом на тему ее профессии. Но однажды отец Сидни, не спросив, решил посмотреть этот сериал, а к нему присоединилась бабушка с дедушкой.

Сидни Суины
Американская актриса Сидни Суини на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Мои папа и дедушка просто выключили телевизор и вышли из комнаты", — рассказала американская актриса.

Если говорить о женской половине семьи Сидни Суини, то все женщины из ее семьи поддержали ее. Вероятно, мать уже успела подготовиться к этому, потому что вместе с дочерью посещала съемки. А что касается бабушки, то актриса считает, что она является ее большим фанатом.

"Она знала сюжет, мы часто обсуждали с ней сериал. С отцом вот нет", — сказала Сидни Суини, комментируя реакцию матери и отца.

Ранее американская актриса рассказывала о том, как она столкнулась с критикой своей роли в сериале "Эйфория". По словам Сидни Суини, были такие случаи, когда незнакомцы отмечали ее близких на фотографиях, где она была в сериале полуобнаженной.

Напомним, мы писали о том, что американская актриса Шэрон Стоун показала свою фигуру во всей красе в купальнике.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Шерлиз Терон закрутила роман с моделью.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Лили Коллинз рассказала о том, как ее обокрали на отдыхе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас