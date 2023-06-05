Сидни Суини рассказала о реакции близких на ее роль в сериале – просто вышли

Американская актриса Сидни Суини во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая американская актриса и звезда известного сериала "Эйфория" Сидни Суини рассказала о своей роли в сериале. Популярная телезвезда рассказала о том, как на ее роль в сериале "Эйфория", где она сыграла в откровенных сценах, отреагировал отец и дедушка.

Соответствующее видео было размещено на канале Sunday Today в YouTube.

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В известном сериале "Эйфория" американская актриса сыграла роль школьницы по имени Кэсси Ховард. В этой роли телезвезда Сидни Суини играла в откровенных сценах. Впрочем, сама актриса заявила, что она не говорила своим родителям о том, что она в сериале появится в полуобнаженном виде.

По словам Сидни Суини, она не может просто так рассказывать о таких фактах из своей жизни. Актриса отметила, что обычно она не общается со своим отцом на тему ее профессии. Но однажды отец Сидни, не спросив, решил посмотреть этот сериал, а к нему присоединилась бабушка с дедушкой.

Американская актриса Сидни Суини на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Мои папа и дедушка просто выключили телевизор и вышли из комнаты", — рассказала американская актриса.

Если говорить о женской половине семьи Сидни Суини, то все женщины из ее семьи поддержали ее. Вероятно, мать уже успела подготовиться к этому, потому что вместе с дочерью посещала съемки. А что касается бабушки, то актриса считает, что она является ее большим фанатом.

"Она знала сюжет, мы часто обсуждали с ней сериал. С отцом вот нет", — сказала Сидни Суини, комментируя реакцию матери и отца.

Ранее американская актриса рассказывала о том, как она столкнулась с критикой своей роли в сериале "Эйфория". По словам Сидни Суини, были такие случаи, когда незнакомцы отмечали ее близких на фотографиях, где она была в сериале полуобнаженной.

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