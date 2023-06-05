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"Вийшли з кімнати": Сідні Свіні про реакцію близьких на її роль в "Ейфорії"

5 червня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сідні Свіні розповіла про реакцію близьких на її роль в серіалі – просто вийшли
Американська акторка Сідні Свіні під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода американська акторка та зірка відомого серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні розповіла про свою роль в серіалі. Популярна телезірка розповіла про те, як на її роль в серіалі "Ейфорія", де вона зіграла у відвертих сценах, відреагував батько та дідусь.

Відповідне відео розмістили на каналі Sunday Today в YouTube.

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У відомому серіалі "Ейфорія" американська акторка зіграла роль школярки на ім’я Кессі Ховард. У цій ролі телезірка Сідні Свіні грала у відвертих сценах. Втім, сама акторка заявила, що вона не казала своїм батькам про те, що вона в серіалі з’явиться у напівоголеному вигляді.

За словами Сідні Свіні, вона не може просто так розповідати про такі факти зі свого життя. Акторка зазначила, що зазвичай вона не спілкується зі своїм батьком на тему її професії. Але одного разу батько Сідні, не спитавши, вирішив подивитися цей серіал, а до нього приєдналася бабуся з дідусем.

Сидни Суини
Американська акторка Сідні Свіні на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"Мої тато і дідусь просто вимкнули телевізор і вийшли з кімнати", — розповіла американська акторка.

Якщо говорити про жіночу половину родини Сідні Свіні, то всі жінки з її сім’ї підтримали її. Ймовірно, мати вже встигла підготуватися до цього, тому що разом з донькою відвідувала зйомки. А стосовно бабусі, то акторка вважає, що вона є її великим фанатом.

"Вона знала сюжет, ми часто обговорювали з нею серіал. З батьком ось немає", — сказала Сідні Свіні, коментуючи реакцію матері та батька.

Раніше американська акторка розповідала про те, як вона зіткнулася з критикою стосовно своєї ролі в серіалі "Ейфорія". За словами Сідні Свіні, були такі випадки, коли незнайомці відзначали її близьких на фотографіях, де вона була в серіалі напівоголена.

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