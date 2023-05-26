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Вышел основной трейлер фильма "Барби": мысли о смерти и реакция соцсетей

26 мая 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вышел основной трейлер фильма "Барби": мысли о смерти и реакция соцсетей
Фото из фильма "Барби". Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 20 июля в мировой прокат, в том числе украинский, выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Главные роли в нем сыграли голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг.

В сети появился основной трейлер фильма, показавший некоторые сюжетные линии и шутки главных героев.

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Подробности

В трейлере идеальная жизнь Барби начинает рушиться, когда она теряет способность летать и обнаруживает плоские стопы. Чтобы понять, почему так произошло, она уходит в реальный мир. За ней следует Кен. Впрочем, во взрослой жизни куклам не все рады.

Судя по трейлеру, Барби и Кен столкнутся не только со сложностями жизни в мире людей, но и с недоброжелателями, которые захотят вернуть кукол обратно в коробки. Герои будут попадать в бессмысленные и трогательные ситуации, заводить новых друзей, спасаться от преследования. А еще они подвергнутся аресту за уличную драку и спросят о смерти.

В киноленте Warner Bros. с бюджетом в 100 млн долларов также появятся певица Дуа Липа, звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, а также Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

Реакция соцсетей

Украинцы одними из первых увидели основной трейлер будущего фильма. В кинотеатры собираются все: от детей до больших компаний коренастых мужчин.

  • А сюжет глубже, чем мне поначалу показалось. Очень интересно
  • Как я и думал, сатира в реальный мир. Дайте два! Конечно, я иду в кино
  • Это ведь буквально я! Пойдем с ребятами обязательно
  • Наконец-то с мужиками сможем пойти на нормальный фильм

Напомним, ранее мы писали, что Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили CinemaCon в Лас-Вегасе (США). Также мы рассказывали об обновленной версии о Русалочке, которую впервые исполнила темнокожая актриса, и других кинопремьерах этой недели в Украине.

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