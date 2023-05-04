Вышел первый трейлер долгожданного фильма "Дюна 2" в украинском дубляже

Фрагмент из фильма "Дюна 2". Фото: Niko Tavernise

Премьеру фэнтезийного фильма "Дюна 2" режиссера Дэнни Вильнева с нетерпением ждут миллионы кинозрителей. Создатели фильма порадовали поклонников и презентовали первый трейлер. Он появился и на украинском языке.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

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Кто появился в трейлере

В новом трейлере представили несколько новых персонажей, которых не было в первой части — в исполнении Кристофера Вокена, Флоренс Пью и Остина Батлера . Они сыграют роли падишаха-императора Шаддама IV, его дочери принцессы Ирулан Коррино и племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута соответственно.

О фильме

"Дюна" — киноадаптация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года, часть большой медиафраншизы. События разворачиваются в далеком будущем: юный Пол Атрейдес и его семья, благородный Дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Арракис, между коренным народом фремен и бывшими правителями Арракиса, Домом Харконненов.

Отметим, что первая часть фильма Дени Вильнева была номинирована в десяти категориях премии "Оскар", включая "Лучший фильм". В итоге лента Вильнева получила шесть статуэток.

Мировой релиз "Дюны 2" состоится 3 ноября этого года.

Постер фильма "Дюна 2". Фото: Kinomania

Напомним, ранее мы писали, что вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции. Также мы рассказывали, что премия "Оскар" изменила правила членам жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только.