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Вышел первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой в главной роли

13 марта 2023 12:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актриса Холли Бейли в роли Русалочки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На церемонии вручения премии "Оскар-2023" не только награждали лучших кинохудожников мира. На мероприятии показали первый трейлер фильма "Русалочка" режиссера Роба Маршала. В двухминутном ролике от Disney появились Холли Бейли, Джон Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем и Мелисса Маккарти, исполнившие главные роли в фильме.

Трейлер доступен также на YouTube канале Walt Disney Studios.

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Подробности

В видео русалочка Ариэль в исполнении 22-летней Холли Бейли знакомится с принцем Эриком (Джон Хауэр-Кинг), спасая его во время кораблекрушения, и просит помощи у воровки Урсулы (Мелисса Маккарти). Предостерегает главную героиню от ошибок из-за любви к принцу ее отец, король подводного царства Тритон, которого сыграл 54-летний испанский актер Хавьер Бардем.

Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса. Премьера картины намечена на 23 мая этого года.

Напомним, ранее мы писали, что трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не вызвал восхищения у зрителей. Также мы рассказывали, что восьмой эпизод сериала "Последние из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, установил новый рекорд.

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