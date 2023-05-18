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Вышел первый трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"

18 мая 2023 08:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вышел первый трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"
Съемки фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Фото: David James/Paramount
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кинокомпания Paramount Pictures активно готовится к релизу седьмой части шпионского боевика "Миссия невыполнима" с американским актером Томом Крузом в главной роли. В рамках промо компании вышел международный и украинский трейлер.

Они доступны для просмотра на видеохостинге YouTube.

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Подробности

Предыдущая часть франшизы вышла в прокат пять лет назад. Впервые Том Круз исполнил роль агента Итана Ханта в далеком 1996-м. Седьмой эпизод боевика получила название "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Как и во франшизе о Гарри Поттере, последний фильм будет разбит на две части.

В 150-секундном трейлере 60-летний Круз, как всегда, выполняет каскадерские трюки сам. Впечатляет и графика будущей ленты и локации, среди которых, например, столицы Италии Рим. Бюджет ленты — 290 млн долларов. Это самая дорогая часть во франшизе.

Новый трейлер на английском языке менее чем за сутки набрал 7,5 млн просмотров. Дата выхода фильма в кинопрокат — 12 июля этого года.

Напомним, ранее мы писали о кинопремьерах недели: десятый "Форсаж" и биографическая драма "БлэкБерри". Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах.

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