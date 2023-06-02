Вышел полный трейлер нового сезона сиквела сериала "Секс и город"

Актрисы сериала "И просто так". Фото: Google

Менее трех недель остается до премьеры нового сезона сиквела легендарного сериала "Секс и город", шоу "И просто так". Накануне в сети появился тизер. А теперь создатели сериала, среди которых и актриса, продюсер Сара Джессика Паркер, презентовали полный трейлер.

Он появился на YouTube-канале HBO Max.

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Новый трейлер

В новом сезоне Керри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, пытается жить и двигаться дальше после неожиданной смерти Мистера Бига. Она сама пишет электронное письмо бывшему жениху Эйдану Шоу, которое можно увидеть в конце трейлера.

Актрисы Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернулись к своим ролям в новом сезоне. Героиня последней, забавная Шарлотта, найдет работу. А героиня Синтии, Миранда, погрузится в проблемы в личной жизни.

О сиквеле

"И просто так" позиционируется как новая глава "Секс и город" — так сериал подписывают на стриминговых платформах, где он выходит. В нем зрители следят за жизнью героинь, однако история развивается через 20 лет после окончания оригинального шоу.

Огромным сюрпризом для поклонников станет появление в сиквеле исполнительницы роли Саманты, Ким Кетролл. Также мы рассказывали, сколько писательница Джоан Роулинг получила за разрешение телевизионщикам снять сериал о Гарри Поттере.