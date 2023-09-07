Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вышел трейлер нового сезона сериала "Американская история ужасов" с Ким Кардашьян arrow

Вышел трейлер нового сезона сериала "Американская история ужасов" с Ким Кардашьян

7 сентября 2023 10:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вышел трейлер нового сезона сериала "Американская история ужасов" с Ким Кардашьян
Ким Кардашьян в сериале "Американская история ужасов". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в скором времени стартует двенадцатый сезон телесериала "Американская история ужасов". В нем, в частности, появится светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян.

На YouTube канале FX Networks появился трейлер.

Читайте также:

Подробности

Полноценный трейлер 12-го сезона вышел с подзаголовком "Деликатный". В новых сериях играют Ким Кардашьян (которая для этого брала уроки актерского мастерства), постоянная звезда сериала Эмма Робертс и новичок франшизы, британская супермодель Кара Делевинь.

К ним на экране присоединятся Мэтт Зукри, Билли Лурд, Денис О'Хер, Лесли Гроссман и Микаэла Джай Эмджей Родригес.

Первая часть сезона выйдет 20 сентября. Он основан на романе Даниэль Валентайн "Delicate Condition" ("Деликатное состояние"). Это книга об начинающей актрисе (в сериале ее играет Робертс), которая уверена — неизвестная злобная фигура всеми силами пытается предотвратить ее беременность. А когда ей все же удается забеременеть, мужчина героини отказывается верить, что с ней кто-то играет в извращенную игру.

Напомним, ранее мы писали, что провокационный сериал с Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов. Также мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix отложила съемки четвертого сезона "Ведьмака".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз