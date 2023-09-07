Вышел трейлер нового сезона сериала "Американская история ужасов" с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в сериале "Американская история ужасов". Фото: Google

Уже в скором времени стартует двенадцатый сезон телесериала "Американская история ужасов". В нем, в частности, появится светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян.

На YouTube канале FX Networks появился трейлер.

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Подробности

Полноценный трейлер 12-го сезона вышел с подзаголовком "Деликатный". В новых сериях играют Ким Кардашьян (которая для этого брала уроки актерского мастерства), постоянная звезда сериала Эмма Робертс и новичок франшизы, британская супермодель Кара Делевинь.

К ним на экране присоединятся Мэтт Зукри, Билли Лурд, Денис О'Хер, Лесли Гроссман и Микаэла Джай Эмджей Родригес.

Первая часть сезона выйдет 20 сентября. Он основан на романе Даниэль Валентайн "Delicate Condition" ("Деликатное состояние"). Это книга об начинающей актрисе (в сериале ее играет Робертс), которая уверена — неизвестная злобная фигура всеми силами пытается предотвратить ее беременность. А когда ей все же удается забеременеть, мужчина героини отказывается верить, что с ней кто-то играет в извращенную игру.

Напомним, ранее мы писали, что провокационный сериал с Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов. Также мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix отложила съемки четвертого сезона "Ведьмака".