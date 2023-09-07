Вийшов трейлер нового сезону серіалу "Американська історія жахів" із Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян в серіалі "Американська історія жахів". Фото: Google

Вже незабаром стартує дванадцятий сезон телесеріалу "Американська історія жахів". В ньому зокрема з’явиться світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш’ян.

На YouTube-каналі FX Networks з’явився трейлер.

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Подробиці

Повноцінний трейлер 12-го сезону вийшов з підзаголовком "Делікатний". У нових серіях грають Кім Кардаш'ян (яка для цього брала уроки акторської майстерності), постійна зірка серіалу Емма Робертс та новачок франшизи, британська супермодель Кара Делевінь.

До них на екрані приєднаються Метт Зукрі, Біллі Лурд, Денис О'Хер, Леслі Гроссман та Мікаела Джаї Емджей Родрігес.

Перша частина сезону вийде 20 вересня. Він заснований на романі Даніель Валентайн "Delicate Condition" ("Делікатний стан"). Це книга про актрису-початківця (у серіалі її грає Робертс), яка впевнена — невідома злісна фігура всіма силами намагається запобігти її вагітності. А коли їй все ж таки вдається завагітніти, чоловік героїні відмовляється вірити, що з нею хтось грає в збочену гру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що провокаційний серіал з Лілі-Роуз Депп закрили через низькі рейтинги. Також ми розповідали, що стримінгова компанія Netflix відклала зйомки четвертого сезону "Відьмака".