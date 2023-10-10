Вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане
Стриминговая платформа Netflix представила первый тизер шестого, заключительного сезона сериала "Корона", который будет разделен на две части. Премьера состоится 16 ноября и 14 декабря.
Об этом пишет Daily Mail.
Финальный сезон сериала о королевской семье
Принцессу Диану снова сыграет Элизабет Дебики, а принца Чарльза – Доминик Вест. В эпизодах будут освещены последние дни жизни принцессы и ее трагический уход из жизни.
На постере заключительного сезона воспроизведена знаменитая фотография Дианы, сделанная папарацци за несколько дней до ее смерти. В кадре принцесса сидит в одиночестве на яхте своего жениха Додди Аль-Файеда, погибшего вместе с ней.
Вторая часть расскажет о том, как дети Дианы, принцы Уильям и Гарри, пытаются вернуться к жизни в Итоне после смерти матери, а королеве Елизавете II и семье приходится преодолевать волну общественного мнения. Также в сюжетной линии появится история начала отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которых сыграют Эд Маквэй и Мэг Беллами, и будут показаны размышления королевы о будущем монархии в связи с женитьбой Чарльза и Камиллы.
С момента выхода сериал "Корона" получил 69 номинаций на премию "Эмми", в 21 из которых одержал победу, в том числе в номинации "Лучший драматический сериал" за четыре сезона. Шоу также удостоено четырех премий "Золотой глобус" и 15 номинаций на премию BAFTA.
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