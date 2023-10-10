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Вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане

10 октября 2023 19:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане
Принцессу Диану в сериале "Корона" снова сыграет Элизабет Дебики. Фото: instagram.com/netflixuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Стриминговая платформа Netflix представила первый тизер шестого, заключительного сезона сериала "Корона", который будет разделен на две части. Премьера состоится 16 ноября и 14 декабря.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцессу Диану снова сыграет Элизабет Дебики, а принца Чарльза – Доминик Вест. В эпизодах будут освещены последние дни жизни принцессы и ее трагический уход из жизни.

 

Постер первой части финального сезона сериала. Фото: instagram.com/netflixuk/
Постер первой части финального сезона сериала. Фото: instagram.com/netflixuk/

На постере заключительного сезона воспроизведена знаменитая фотография Дианы, сделанная папарацци за несколько дней до ее смерти. В кадре принцесса сидит в одиночестве на яхте своего жениха Додди Аль-Файеда, погибшего вместе с ней.

 

Вторая часть расскажет о том, как дети Дианы, принцы Уильям и Гарри, пытаются вернуться к жизни в Итоне после смерти матери, а королеве Елизавете II и семье приходится преодолевать волну общественного мнения. Также в сюжетной линии появится история начала отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которых сыграют Эд Маквэй и Мэг Беллами, и будут показаны размышления королевы о будущем монархии в связи с женитьбой Чарльза и Камиллы.

 

Вторая часть "Короны" будет посвящена жизни королевы Елизаветы II и ее внукам.
Вторая часть "Короны" будет посвящена жизни королевы Елизаветы II и ее внукам. Фото: instagram.com/netflixuk/

С момента выхода сериал "Корона" получил 69 номинаций на премию "Эмми", в 21 из которых одержал победу, в том числе в номинации "Лучший драматический сериал" за четыре сезона. Шоу также удостоено четырех премий "Золотой глобус" и 15 номинаций на премию BAFTA.

Ранее княгиню Монако с мужем подловили на пляже на фоне слухов о проблемах в браке.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

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