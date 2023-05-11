Военный и основатель UAnimals написал слова для песни молодого исполнителя

Военнослужащий, волонтер Александр Тодорчук. Фото: Instagram/sashatodorchuk

Украинский певец ARKUSH представил новый сингл "Тихо, серце". Трогательный текст написал защитник нашей страны, военнослужащий Александр Тодорчук.

Новини.LIVE расскажет о песне и ее создателях подробнее.

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О композиции

"Тихо, серце" — это мощная и эмоциональная песня, которая говорит об устойчивости человеческих чувств даже перед лицом неимоверных трудностей.

"Когда я прочитал текст, я был глубоко тронут словами стихотворения и музыка после этого пришла сама. Для меня невероятная честь иметь возможность работать с таким преданным своему делу мужчиной", — прокомментировал премьеру певец ARKUSH.

Об авторе песни

В начале полномасштабной войны Александр Тодорчук мобилизовался в ряды сил обороны. Мужчина признается, что раньше не писал и только вызовы войны и защита страны подтолкнули к написанию стихов о самом главном.

"Эти строки одновременно о войне и о том, куда она никогда не сможет добраться — наши чувства. О любви, которая спасает в самые сложные мгновения и дарит смыслы во времена, пытающиеся разрушить все. Я, честно говоря, никогда не писал и вот только после мобилизации почувствовал и попробовал", — прокомментировал премьеру защитник.

Кроме службы в Вооруженных силах Украины, Александр является основателем UAnimals — крупнейшей организации спасения животных в Украине, которая эвакуирует, кормит и лечит тех, кто не может себя защитить. В декабре прошлого года за свою общественную деятельность Тодорчук получил награду "Золотое сердце" от Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямо сейчас Александр мечтает построить Центр спасения диких животных, чтобы спасти еще больше маленьких жизней. Сделать донат и помочь организации можно по ссылке.

Также над текстом композиции "Тихо, серце" работала певица Jerry Heil.

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