Військовий та засновник UAnimals написав слова для пісні молодого виконавця

Військовослужбовець, волонтер Олександр Тодорчук. Фото: Instagram/sashatodorchuk

Український співак ARKUSH презентував новий сингл "Тихо, серце". Зворушливий текст написав захисник нашої країни, військовослужбовець Олександр Тодорчук.

Новини.LIVE розкаже про пісню та її творців детальніше.

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Про композицію

"Тихо, серце" — це потужна та емоційна пісня, яка говорить про стійкість людських почуттів навіть перед обличчям неймовірних труднощів.

"Коли я прочитав текст, я був глибоко зворушений словами вірша і музика після цього прийшла сама. Для мене неймовірна честь мати можливість працювати з таким відданим своїй справі чоловіком", — прокоментував прем’єру співак ARKUSH.

Про автора пісні

На початку повномасштабної війни Олександр Тодорчук мобілізувався до лав сил оборони. Чоловік зізнається, що раніше не писав і лише виклики війни та захист країни підштовхнули до написання віршів про найголовніше.

"Ці рядки водночас про війну і те, куди вона ніколи не зможе дістатись — наші почуття. Про кохання, яке рятує у найскладніші миті і дарує сенси в часи, що намагаються зруйнувати все. Я, чесно кажучи, ніколи не писав і от лише після мобілізації відчув і спробував", — прокоментував прем’єру захисник.

Окрім служби у Збройних силах України Олександр є засновником UAnimals — найбільшої організації порятунку тварин в Україні, яка евакуює, годує та лікує тих, хто не може себе захистити. У грудні минулого року за свою громадську діяльність Тодорчук отримав відзнаку "Золоте серце" від Президента України Володимира Зеленського.

Прямо зараз Олександр мріє розбудувати Центр порятунку диких тварин, аби врятувати ще більше маленьких життів. Зробити донат та допомогти організації можна за посиланням.

Також над текстом композиції "Тихо, серце" працювала співачка Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу з росіянами Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед". Також ми розповідали, що молдавський співак Дан Балан презентував нову відеороботу на композицію Love Maria, який зняли ще у довоєнному Києві.