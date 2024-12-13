Военный сделал предложение на концерте Пономарева, Хомы и Горбунова

Певцы Александр Пономарев, Михаил Хома и шоумен Юрий Горбунов. Фото: Instagram/gorbunovyuriy

Певцы Александр Пономарев, Михаил Хома (известный также как Дзидзьо) и шоумен, телеведущий Юрий Горбунов завершили нынешнюю часть благотворительного тура "Україна переможе". На концерте в Черкассах, 13 декабря, произошло особое событие в жизни некоторых зрителей.

Соответствующее видео появилось у Instagram Горбунова.

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В Черкассах прошло два аншлагавых концерта. Во время одного из них военный из 118-й бригады ТРО Дмитрий предложил руку и сердце своей возлюбленной Марии.

"Просто на концерте! Это очень романтично и смело. Мария ответила да! А Саша (Александр Пономаренко. — Ред.) очень красиво пел под танец будущих молодоженов! Такое запоминается", — отметил Горбунов.

За первый час под трогательным видео лайки поставили телеведущие Маричка Падалко, Екатерина Осадчая (жена Юрия Горбунова), актриса Наталка Денисенко, музыкальные исполнители Павел Зибров, Светлана Тарабарова и другие.

Также звездное трио позировало на фото с военными и флагом 158-й бригады ТРО города Смела.

Пономарев, Хома и Горбунов с военными в Черкассах. Фото: Instagram/gorbunovyuriy

Напомним, ранее мы писали, что атака беспилотников на столицу 12 декабря сорвала большой звездный концерт. Также мы говорили, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве.