Военный сделал предложение на концерте Пономарева, Хомы и Горбунова

Военный сделал предложение любимой на концерте известных артистов
Певцы Александр Пономарев, Михаил Хома (известный также как Дзидзьо) и шоумен, телеведущий Юрий Горбунов завершили нынешнюю часть благотворительного тура "Україна переможе". На концерте в Черкассах, 13 декабря, произошло особое событие в жизни некоторых зрителей.
Соответствующее видео появилось у Instagram Горбунова.
Военный сделал предложение на концерте
В Черкассах прошло два аншлагавых концерта. Во время одного из них военный из 118-й бригады ТРО Дмитрий предложил руку и сердце своей возлюбленной Марии.
"Просто на концерте! Это очень романтично и смело. Мария ответила да! А Саша (Александр Пономаренко. — Ред.) очень красиво пел под танец будущих молодоженов! Такое запоминается", — отметил Горбунов.
За первый час под трогательным видео лайки поставили телеведущие Маричка Падалко, Екатерина Осадчая (жена Юрия Горбунова), актриса Наталка Денисенко, музыкальные исполнители Павел Зибров, Светлана Тарабарова и другие.
Также звездное трио позировало на фото с военными и флагом 158-й бригады ТРО города Смела.
Напомним, ранее мы писали, что атака беспилотников на столицу 12 декабря сорвала большой звездный концерт. Также мы говорили, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве.
Читайте Новини.LIVE!