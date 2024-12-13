Військовий зробив пропозицію на концерті Пономарьова, Хоми та Горбунова

Співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома та шоумен Юрій Горбунов. Фото: Instagram/gorbunovyuriy

Співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома (відомий також як Дзідзьо) та шоумен, телеведучий Юрій Горбунов завершили цьогорічну частину благодійного туру "Україна переможе". На концерті в Черкасах 13 грудня відбулась особлива подія в житті деяких глядачів.

Відповідне відео з’явилось в Instagram Горбунова.

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В Черкасах пройшло два аншлагові концерти. Під час одного з них військовий зі 118-ї бригади ТрО Дмитро запропонував руку і серце своїй коханій Марії.

"Просто на концерті! Це дуже романтично і сміливо. Марія відповіла так! А Саша (Олександр Пономаренко. — Ред.) дуже красиво співав під танець майбутніх молодят! Таке запамʼятовується", — зазначив Горбунов.

За першу годину під зворушливим відео лайки поставили телеведучі Марічка Падалко, Катерина Осадча (дружина Юрія Горбунова), акторка Наталка Денисенко, музичні виконавці Павло Зібров, Світлана Тарабарова та інші.

Також зіркове тріо позувало на фото з військовими та прапором 158-ї бригади ТрО міста Сміла.

Пономарьов, Хома та Горбунов з військовими в Черкасах. Фото: Instagram/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше ми писали, що атака безпілотників на столицю 12 грудня зірвала великий зірковий концерт. Також ми розповідали, що на тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Варшаві.