Анна Тринчер призналась, почему не начала новые отношения после развода с Волошиным

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками личным. Звезда призналась, почему она не спешит начинать новые отношения после развода с блогером-беглецом Александром Волошиным.

Об этом Анна рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Тринчер о мужчинах

Артистка рассказала, что уже полгода не ходит на свидания из-за травматических отношений с бывшим. Однако на отдыхе девушка познакомилась с украинцем, с которым решила поужинать.

"Это не впервые и очень обидно для меня. Уже полгода, как я вообще не хожу на свидания. Во-первых, я не чувствую, что у меня есть ресурс, время. Во-вторых, не чувствую, что мне это было нужно, строить какие-либо отношения. В-третьих, я восстанавливаю себя после отношений, которые меня очень травмировали", — поделилась Тринчер.

Певица призналась, что после первого свидания они прекратили общение, однако мужчина начал хвастаться знакомством с ней перед другими девушками. При этом украинец намекал на то, что у них с артисткой был интим.

При этом украинец намекал на то, что у них с артисткой был интим.

Ситуация сюр. 30-летний мужчина хвастается абсолютно рандомному человеку встречей со мной. Говоря неоднозначно, мол, "провели время вместе после концерта", а это позднее время, конечно", — рассказала Анна.

Анна Тринчер о мужчинах. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер об отношениях после разрыва с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Тринчер призналась, что пройдя тяжелый путь психологической работы, перестала слепо доверять мужчинам и нынче ставит в приоритет себя и свои чувства.

"Каждый раз на свиданиях куча мыслей и напряжение. "А почему он меня позвал? Он позвал меня, как личность, или как певицу Аню Тринчер? А с чем он пришел? Чего он хочет? Какова его цель? Я наконец-то начинаю смывать грим с мужчин. Я наконец выстроила свою самоценность и не смотрю на мужчин, как щенок глазами договора"", — поделилась мыслями звезда

Анна Тринчер о своем отношении к мужчинам. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер начала ценить себя. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показалась в нижнем белье на отдыхе в Куршевеле. А также звезда покаталась по улицам Бали на мотоцикле в дерзком наряде.