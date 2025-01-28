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Преподавательница из Карпенко-Карого вступилась за Билоуса

28 января 2025 10:15
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Скандал с преподавателем Карпенко-Карого Андреем Билоусом — одна из преподавательниц заступилась за него
Режиссер Андрей Белоус. Фото: ilkiv-viktoria.blogspot
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Заведующая учебной лабораторией Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Наталья Королева выступила в защиту режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса, которого отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. Королева уверена, что студенты вуза сами провоцируют преподавателей.

Об этом она заявила в комментариях под сообщением на Facebook-странице университета.

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Королева откровенно заявила, что студенты университета слишком одеваются на пары и придумывают "байки", когда преподаватели якобы игнорируют их ухаживания.

Она добавила, что студенты "слишком свободны", потому что выдвигают обвинения "без суда и следствия":

"Позволяют себе приходить с таким декольте и в почти одних трусах, чтобы привлекать внимание особо "публичных" людей, ловить их взгляды, а потом, если преподаватели игнорируют таких студенточек, то они придумывают всякие байки", — написала Королева.

Скандал с Андреем Белоусом
Комментарии Натальи Королевой. Фото: скриншот Facebook

Администрация университета в комментарии hromadske заявила, что Королеву после ее слов уже вызвали на комиссию и вскоре ей должны объявить о выговоре.

Ранее Ольга Сумская шокировала признаниями о домогательствах со стороны режиссеров. На фоне скандала Маша Ефросинина также ошеломила историей о домогательствах режиссера.

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