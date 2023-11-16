Исполнительница роли Фиби из сериала "Друзья" трогательно отдала почести Мэттью Перри

Американская актриса Лиза Кудроу. Фото: Google

Почти три недели, а если точнее, 18 дней главные герои сериала "Друзья" публично не комментировали в своих соцсетях смерть исполнителя роли Чендлера, голливудского актера Мэттью Перри. Впрочем, в один день, с многочасовой разницей пятерка суперзвезд опубликовали трогательные фото, видео и воспоминания о нем. Последней пост выложила 60-летняя актриса Лиза Кудроу, которая стала всемирно известной благодаря роли Фиби.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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В отличие от своих коллег, Лиза опубликовала только одно фото не очень хорошего качества. Впрочем, слова, которые написала актриса — не менее трогательны, чем у других звезд сериала. Кудроу отметила, что они быстро сняли пилотный эпизод сериала "Друзья как мы", оказавшихся на NBC Upfronts.

"А потом ты предложил сыграть в покер и сделал процесс игры таким веселым, что мы быстро сблизились. Спасибо тебе за это. Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И за множество разговоров", — написала Лиза.

Лиза отметила, что Мэттью появлялся на работе, даже когда ему было плохо. Но при этом настроение у Перри было замечательное.

"Спасибо за лучшие десять лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все те знания о милосердии и любви, которые я получила от тебя. Спасибо за время, проведенное с тобой, Мэттью", — подытожила Кудроу.

Напомним, ранее Дэвид Швиммер чувственно попрощался с Мэттью Перри. Трогательно обратилась к умершему актеру и суперзвезда Дженнифер Энистон.