Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Исполнительница роли Фиби из сериала "Друзья" трогательно отдала почести Мэттью Перри arrow

Исполнительница роли Фиби из сериала "Друзья" трогательно отдала почести Мэттью Перри

16 ноября 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Исполнительница роли Фиби из сериала "Друзья" трогательно отдала почести Мэттью Перри
Американская актриса Лиза Кудроу. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти три недели, а если точнее, 18 дней главные герои сериала "Друзья" публично не комментировали в своих соцсетях смерть исполнителя роли Чендлера, голливудского актера Мэттью Перри. Впрочем, в один день, с многочасовой разницей пятерка суперзвезд опубликовали трогательные фото, видео и воспоминания о нем. Последней пост выложила 60-летняя актриса Лиза Кудроу, которая стала всемирно известной благодаря роли Фиби.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Кудроу о Перри

В отличие от своих коллег, Лиза опубликовала только одно фото не очень хорошего качества. Впрочем, слова, которые написала актриса — не менее трогательны, чем у других звезд сериала. Кудроу отметила, что они быстро сняли пилотный эпизод сериала "Друзья как мы", оказавшихся на NBC Upfronts.

"А потом ты предложил сыграть в покер и сделал процесс игры таким веселым, что мы быстро сблизились. Спасибо тебе за это. Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И за множество разговоров", — написала Лиза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавил: Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Лиза отметила, что Мэттью появлялся на работе, даже когда ему было плохо. Но при этом настроение у Перри было замечательное.

"Спасибо за лучшие десять лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все те знания о милосердии и любви, которые я получила от тебя. Спасибо за время, проведенное с тобой, Мэттью", — подытожила Кудроу.

Напомним, ранее Дэвид Швиммер чувственно попрощался с Мэттью Перри. Трогательно обратилась к умершему актеру и суперзвезда Дженнифер Энистон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме