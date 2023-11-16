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Виконавиця ролі Фібі з серіалу "Друзі" зворушливо віддала шану Метью Перрі

16 листопада 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Виконавиця ролі Фібі з серіалу "Друзі" зворушливо віддала шану Метью Перрі
Американська акторка Ліза Кудроу. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже три тижні, а якщо бути точнішим, 18 днів головні герої серіалу "Друзі" публічно не коментували у своїх соцмережах смерть виконавця ролі Чендлера, голлівудського актора Метью Перрі. Втім, одного дня, з багатогодинною різницею п'ятірка суперзірок опублікували зворушливі фото, відео та спогади про нього. Останньою пост виклала 60-річна акторка Ліза Кудроу, яка стала всесвітньовідомою завдяки ролі Фібі. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Кудроу про Перрі

На відміну від своїх колег, Ліза опублікувала лише одне фото не дуже хорошої якості. Втім, слова, які написала акторка, — не менше зворушливі, ніж в інших зірок серіалу. Кудроу відзначила, що вони швидко зняли пілотний епізод серіалу "Друзі як ми", опинилися на NBC Upfronts. 

"А потім ти запропонував зіграти в покер і зробив процес гри таким веселим, що ми швидко зблизилися. Спасибі тобі за це. Дякую, що кожен день ти змушував мене так сильно сміятися, що у мене боліли м'язи і сльози текли по обличчю. Дякую за твоє відкрите серце у шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І за безліч розмов", — написала Ліза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Ліза заначила, що Метью з'являвся на роботі, навіть коли йому було погано. Але при цьому настрій в Перрі був чудовий. 

"Дякую за найкращі десять років, які тільки можуть бути у людини. Дякую за довіру до мене. Дякую за всі ті знання про милосердя та кохання, які я отримала від тебе. Дякую за час, проведений з тобою, Метью", — підсумувала Кудроу.

Нагадаємо, раніше Девід Швіммер чуттєво попрощався з Метью Перрі. Зворушливо звернулась до померлого актора й суперзірка Дженніфер Еністон.

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