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Исполнительница вирусного трека о гопаке вот-вот родит — уже отправилась в роддом

15 ноября 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Исполнительница вирусного трека о гопаке вот-вот родит — уже отправилась в роддом.
Певица Юлия Лущинская. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Беременная певица Юлия Лущинская, получившая популярность в социальных сетях благодаря вирусному треку "Гопак", заинтриговала подписчиков. Звезда поделилась фото по дороге в роддом.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

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Недавно Юлия Лущинская сообщила своим поклонникам, что она скоро станет мамой. На фото, которым поделилась артистка, она позирует в авто: "В роддом", подписала звезда лаконично снимок.

 

Певица Юлия Лущинская. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
Певица Юлия Лущинская. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/

Звезда не раскрывала пол ребенка, как и личность отца. По словам певицы, ребенок желанный и запланированный, а супруг для нее большая поддержка.

"Хотя я сильная, самодостаточная, материально себя и ребенка могу обеспечивать и все такое. Но я считаю, что мужчина вкладывается так же, как и я, и переживает не меньше, забота и опека — это такие важные вещи, особенно во время беременности", — говорит певица.

Звезда рассказала, что раньше была очень сильно занята работой, и не требовала много внимания.

"Кажется, что тогда не хватало моего внимания ему, потому что мероприятия, съемки, гастроли, это не о женщине дома, но сейчас мне с каждым днем хочется больше тепла и ласки, нежностей, мне ни кого не хочется видеть, кроме него, хочется больше внимания, но я понимаю, что он работает, что ему нужно развиваться, что его жизнь не может сойтись только на мне, поэтому отпускаю его, с пониманием отношусь к его занятости, но я стараюсь и себя занимать, чтобы не пилить мозг, но и он все понимает и старается", — поделилась Юлия.

 

Певица Юлия Лущинская с мужем. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
Певица Юлия Лущинская с мужем. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/

Также женщина сказала, что очень сильно ревнует любимого, хотя такого раньше не было. Артистка призналась, что набрала за беременность 10 килограммов, также имеет растяжки, но уверена, что для мужа она такая же красивая. Юлия сказала, что пытается быть красивой, стильной и веселой, не забывать, что она женщина.

Этой весной в соцсетях завирусилось видео с певицей Юлией Лущинской. Женщина исполнила композицию "Гопак" перед блогером Дмитрием Гордоном. Внешний вид молодой артистки и текст песни возмутили украинцев.

Напомним, звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом.

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