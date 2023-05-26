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Исполнители хита "Чекає вдома", у которого 13 млн просмотров, выпустили новый трек

26 мая 2023 18:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Исполнители хита "Чекає вдома", у которого 13 млн просмотров, выпустили новый трек
Украинские музыкальные исполнители YAKTAK и DOVI. Фото: менеджмент YAKTAK
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Молодые украинские исполнители YAKTAK и DOVI, ставшие известными благодаря успешной композиции "Чекає вдома", объединились для создания нового трека. Парни представили новую общую песню "Перекотиполе".

Она доступна на всех музыкальных платформах и YouTube.

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Подробности

Прошлая коллаборация артистов имела безумный успех, ведь их общий трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Он держался на первом месте в украинских музыкальных чартах в течение многих недель, а на YouTube набрал более 13 миллионов просмотров. Он до сих пор в ТОП-10 в разделе "Музыкальные видео".

"Перекотиполе" — новый трек, который, по словам артистов, пронизан теплой ностальгией. Он переносит слушателей в мир эмоций, напоминая, что даже если жизненные дороги разлучили нас с теми, кто когда-то был нам ближе, воспоминания о прошлом остаются в наших сердцах навсегда.

"У каждого в жизни был момент, когда ты понимаешь, что люди, когда-то близкие, теперь не рядом. Это наталкивает на грусть, но такую теплую. Важно научиться принимать изменения, двигаться вперед. Мы растем и развиваемся, и это нормально, что люди и обстоятельства вокруг нас меняются. Но воспоминания о тех, кто был рядом, всегда будут в нашем сердце и будут напоминать нам о нашей связи с прошлым", — поделился YAKTAK.

В то же время DOVI отметил, что он рад снова сотрудничать с Ярославом (настоящее имя YAKTAK). Артист надеется, что новая песня также найдет отклик в сердцах слушателей.

Напомним, ранее мы писали, что экс-участницы группы "Алиби", сестры Завальские, подготовили сюрприз ко Дню Киева. Мы писали, что в украинском шоу-бизнесе появился новый загадочный артист PLAXA в образе эпатажного инопланетянина.

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