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Разоблачителя блогера Спартака Субботы, психолога Полуденного, обвинили в сексе с клиентками

13 апреля 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разоблачителя блогера Спартака Субботы, психолога Полуденного, обвинили в сексе с клиентками
Психотерапевт Илья Полуденный на светском мероприятии. Фото: jetsetter.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Громкое расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы, привело к оживленным обсуждениям разоблачения в соцсетях. Спартака отменяют, впрочем, досталось и Илье, которого обвиняют в неискренности.

О якобы нарушении профессионального и нравственного кодекса Полуденным в своем Instagram рассказала его коллега.

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ПсихологАнна Гопкало рассказала, что Илья был ее психотерапевтом и сексуальным партнером, несмотря на то, что это самое главное нарушение нравственного кодекса психотерапевта. Женщина впервые попала на сеанс до Полуденного в 2017 году после смерти своего отца.

"На момент начала этого романа я уже немного училась гештальт-терапии и слышала о том, что спать с клиентами нельзя. Однако уверяла себя, что это ничего страшного, что я сама хочу и как клиентка могу себе позволить, что это мой выбор. Только через несколько лет, когда я уже сама работала с клиентами, я смогла посмотреть на эту ситуацию с позиции терапевта. И меня это ра***бало", — написала Анна.

Психолог Анна Гопкало. Фото: Instagram/gopkalo.psy

Впрочем, в других публикациях она решила ответить на некоторые вопросы, полученные от пользователей соцсетей. Так, выяснилось, что Анна посещала не личные приемы, а групповые встречи на шквал кинотерапии. Поэтому женщину обвиняют в неискренности и пиаре на громком расследовании Полуденного.

  • Решили сделать из себя жертву, как будто вас заставили вступать с ним в отношения и похайповать, пока есть время. Браво
  • Извините, но вы не на все вопросы ответили, а только на удобные для себя
  • Жаль, что вы как психолог выбрали сейчас под шумок это рассказать вместо помочь разоблачить самозванца и психопата
  • Зачем вы в предыдущем посту тегали медиа и интервьюеров?
  • Короче, никаких внятных ответов. Расходимся.

Напомним, ранее мы писали, что соведущий "Подкаст терапии" Евгений Янович отменил тур и выпуск нового эпизода. Также мы рассказывали, что пропутинского французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии.

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