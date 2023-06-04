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Виктор Павлик сравнил свое детское фото со снимком маленького сына

4 июня 2023 14:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Виктор Павлик сравнил свое детское фото со снимком маленького сына
Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в скором времени, 15 июня, младшему сыну певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой исполнится два года. Народный артист Украины опубликовал архивное семейное фото, на котором сравнил себя с потомком.

Соответствующий снимок появился в Instastories Павлика.

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57-летний звездный уроженец Тернопольской области показал подписчикам коллаж, на котором слева изображен он в возрасте своего младшего сына. А слева разместил снимок маленького Михаила.

Виктор Павлик в детстве и его сын Михаил. Скриншот: Instagram/viktorpavlik

Из-за того, что комментировать в сториз нет возможности, подписчики Павлика ждут его поздравительный пост в день рождения сына.

О сыновьях артиста

Младшего сына Павлику родила блогерша Екатерина Репяхова. Она часто публикует фотографии и видео с мальчиком.

Фото: Instagram/viktorpavlik

Также у Павлика есть старший сын Александр, которому 39 лет. Другой потомок певца, Павел, умер в августе 2020 года после борьбы с онкологией.

Напомним, ранее мы писали, есть ли у младшего сына Виктора Павлика проблемы со слухом. Также мы рассказывали, что после скандала со спецпропуском Виктора Павлика его жена голодала пять дней.

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