Виктор Павлик сравнил свое детское фото со снимком маленького сына
Уже в скором времени, 15 июня, младшему сыну певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой исполнится два года. Народный артист Украины опубликовал архивное семейное фото, на котором сравнил себя с потомком.
Соответствующий снимок появился в Instastories Павлика.
Как две капли воды
57-летний звездный уроженец Тернопольской области показал подписчикам коллаж, на котором слева изображен он в возрасте своего младшего сына. А слева разместил снимок маленького Михаила.
Из-за того, что комментировать в сториз нет возможности, подписчики Павлика ждут его поздравительный пост в день рождения сына.
О сыновьях артиста
Младшего сына Павлику родила блогерша Екатерина Репяхова. Она часто публикует фотографии и видео с мальчиком.
Также у Павлика есть старший сын Александр, которому 39 лет. Другой потомок певца, Павел, умер в августе 2020 года после борьбы с онкологией.
Напомним, ранее мы писали, есть ли у младшего сына Виктора Павлика проблемы со слухом. Также мы рассказывали, что после скандала со спецпропуском Виктора Павлика его жена голодала пять дней.