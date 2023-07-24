Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм вспомнила свое время в Spice Girls. Звезда спела в караоке в Майами.

Видео Виктория запостила в своем TikTok.

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Виктория спела слова хита Spice Girls "Say You'll Be There", а ее муж, Дэвид Бекхэм, танцевал рядом с ней.

"Разогрев вокала в Майами! Будет больше", — подписала модельер видео, опубликованное в TikTok.

Загадочная подпись Виктории интриговала, что мать четырех детей может воссоединиться со Spice Girls во время тура.

Ранее Мел Би предположила, что все участницы споют впервые за 11 лет.

"Моя теория состоит в том, что если я скажу, это произойдет. Мы планируем обнародовать заявление. Это будет то, что действительно понравится фанатам", — сказала она тогда Sun.

49-летняя Виктория неоднократно отрицала эту идею на протяжении многих лет.

В 2018 году она опровергла слухи, ссылаясь на работу со своими брендами моды и красоты.

"Она была очень занята созданием своей модной линии и поддержкой Дэвида и его карьеры, и, конечно, у нее куча детей, поэтому нужно только найти правильное время. И нам удалось это сделать, поэтому объявление должно быть вскоре", — сказала Мел Би.

Ранее дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог удержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.