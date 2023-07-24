Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке
Дизайнер Виктория Бекхэм вспомнила свое время в Spice Girls. Звезда спела в караоке в Майами.
Видео Виктория запостила в своем TikTok.
Как в старые времена
Виктория спела слова хита Spice Girls "Say You'll Be There", а ее муж, Дэвид Бекхэм, танцевал рядом с ней.
"Разогрев вокала в Майами! Будет больше", — подписала модельер видео, опубликованное в TikTok.
Загадочная подпись Виктории интриговала, что мать четырех детей может воссоединиться со Spice Girls во время тура.
@victoriabeckham
Warming up the vocals in Miami! More to come 🤫!! 🎶🎤♬ оригинальный звук - Victoria Beckham
Ранее Мел Би предположила, что все участницы споют впервые за 11 лет.
"Моя теория состоит в том, что если я скажу, это произойдет. Мы планируем обнародовать заявление. Это будет то, что действительно понравится фанатам", — сказала она тогда Sun.
49-летняя Виктория неоднократно отрицала эту идею на протяжении многих лет.
В 2018 году она опровергла слухи, ссылаясь на работу со своими брендами моды и красоты.
"Она была очень занята созданием своей модной линии и поддержкой Дэвида и его карьеры, и, конечно, у нее куча детей, поэтому нужно только найти правильное время. И нам удалось это сделать, поэтому объявление должно быть вскоре", — сказала Мел Би.
Ранее дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.
Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог удержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.