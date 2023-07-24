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Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке

24 июля 2023 10:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм вспомнила свое время в Spice Girls. Звезда спела в караоке в Майами.

Видео Виктория запостила в своем TikTok.

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Виктория спела слова хита Spice Girls "Say You'll Be There", а ее муж, Дэвид Бекхэм, танцевал рядом с ней.

"Разогрев вокала в Майами! Будет больше", — подписала модельер видео, опубликованное в TikTok.

Загадочная подпись Виктории интриговала, что мать четырех детей может воссоединиться со Spice Girls во время тура.

@victoriabeckham

Warming up the vocals in Miami! More to come 🤫!! 🎶🎤

♬ оригинальный звук - Victoria Beckham

Ранее Мел Би предположила, что все участницы споют впервые за 11 лет.

"Моя теория состоит в том, что если я скажу, это произойдет. Мы планируем обнародовать заявление. Это будет то, что действительно понравится фанатам", — сказала она тогда Sun.

49-летняя Виктория неоднократно отрицала эту идею на протяжении многих лет.

 

В 2018 году она опровергла слухи, ссылаясь на работу со своими брендами моды и красоты.

"Она была очень занята созданием своей модной линии и поддержкой Дэвида и его карьеры, и, конечно, у нее куча детей, поэтому нужно только найти правильное время. И нам удалось это сделать, поэтому объявление должно быть вскоре", — сказала Мел Би.

Ранее дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог удержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.

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