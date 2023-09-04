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Виктория Бекхэм показала праздничную вечеринку по случаю дня рождения сына

4 сентября 2023 15:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм показала праздничную вечеринку по случаю дня рождения сына
Виктория и Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ромео Бекхэм отметил свой 21-й день рождения. Родные устроили ему праздничную вечеринку в честь этого.

Фото семейной встречи Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram.

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21-летний футболист отпраздновал день рождения в компании родителей: 48-летнего Дэвида и 49-летней Виктории, брата и сестры: Круза, 18 лет, и Харпер, 12 лет, а также его девушки Мии Риган, 20 лет.

 

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория и Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Ромео Бекхэм с девушкой. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Ромео Бекхэм с братом Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Ромео Бекхэм с девушкой и сестрой. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Старший брат, 24-летний Бруклин, не присутствовал, поскольку живет в США со своей женой Николой.

В сообщении к фото Виктория Бекхэм поблагодорила всех, кто проделал долгий путь, чтобы присоединиться к ним на праздничном ужине.

Ромео сейчас играет за Брентфорд Б, а также участвует в рекламных кампаниях модных брендов. Недавно Ромео Бекхэм стал лицом новой кампании коллекции кроссовок 180 от PUMA.

Ромео не единственный сын в семье Бекхэмов, поражающий талантом. Виктория Бекхэм похвасталась способностями своего другого сына — Круза. Парень мастерски сыграл на гитаре легендарный хит The Beatles.

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