Виктория Бекхэм ошеломила физической формой на пикантном фото
Дизайнер Виктория Бекхэм заинтриговала новым фото. Звезда скоро обрадует фанатов новым продуктом своей косметической марки.
Об этом супрура Девида Бекхэма сообщила в своих соцсетях.
Впечатляющий результат тренировок Виктории Бекхэм
Виктория Буэкхм известна своим изнурительным спортивным режимом. Звезда наглядно доказала, что результат того стоит. На снимке, который опубликовала дизайнер, она позирует в кружевном нижнем белье и демонстрирует подкаченные руки.
Поклонники были поражены формой звезды и засыпали Викторию комплиментами.
"Ты совсем не стареешь"
"Невероятный вид...тяжелый труд"
"Вот моя цель, когда дело касается рук", — комментируют фоловеры Бекхэм.
Кстати, друзья дизайнера раньше рассказывали, что она любит пробовать новые косметические процедуры.
Виктория Бекхэм каждые шесть месяцев посещает процедуру для неслабонервных стоимостью £700. Во время процедуры звезде вводят 24 иглы в лицо. Перед этим Виктория ждет 90 минут с обезболивающим кремом. Через специальные иглы в кожу звезды попадают радиоволны. После этого дизайнер несколько дней восстанавливается и ждет, пока пройдут синяки. Каждый день Виктория умывается ледяной водой и занимается часами в спортзале.
Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с мужем на закате.
Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.