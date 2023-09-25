Виктория Бекхэм ошеломила физической формой на пикантном фото

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм заинтриговала новым фото. Звезда скоро обрадует фанатов новым продуктом своей косметической марки.

Об этом супрура Девида Бекхэма сообщила в своих соцсетях.

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Виктория Буэкхм известна своим изнурительным спортивным режимом. Звезда наглядно доказала, что результат того стоит. На снимке, который опубликовала дизайнер, она позирует в кружевном нижнем белье и демонстрирует подкаченные руки.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Поклонники были поражены формой звезды и засыпали Викторию комплиментами.

"Ты совсем не стареешь"

"Невероятный вид...тяжелый труд"

"Вот моя цель, когда дело касается рук", — комментируют фоловеры Бекхэм.

Кстати, друзья дизайнера раньше рассказывали, что она любит пробовать новые косметические процедуры.

Виктория Бекхэм каждые шесть месяцев посещает процедуру для неслабонервных стоимостью £700. Во время процедуры звезде вводят 24 иглы в лицо. Перед этим Виктория ждет 90 минут с обезболивающим кремом. Через специальные иглы в кожу звезды попадают радиоволны. После этого дизайнер несколько дней восстанавливается и ждет, пока пройдут синяки. Каждый день Виктория умывается ледяной водой и занимается часами в спортзале.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с мужем на закате.

Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.