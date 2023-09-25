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Вікторія Бекхем приголомшила фізичною формою на пікантному фото

25 вересня 2023 20:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем приголомшила фізичною формою на пікантному фото
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Вікторія Бекхем заінтригувала новим фото. Зірка скоро порадує фанатів новим продуктом своєї косметичної марки.

Про це дружина Девіда Бекхема повідомила у своїх соцмережах.

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Вражаючий результат тренувань Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем відома своїм виснажливим спортивним режимом. Зірка наочно довела, що результат того вартий. На знімку, який запостила дизайнерка, вона позує у мереживному спідньому та демонструє підкачені руки.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Прихильники були вражені формою зірки та засипали Вікторію компліментами.

"Ти зовсім не старішаєш"

"Неймовірний вигляд...важка праця"

"Ось моя мета, коли справа стосується рук", — коментують фоловери Бекхем.

До речі, друзі дизайнерки раніше розповідали, що вона полюбляє пробувати нові косметичні процедури.

Вікторія Бекхем кожні шість місяців навідується на процедуру для неслабкодухих вартістю £700. Під час процедури зірці вводять 24 голки в обличчя. Перед цим Вікторія чекає 90 хвилин зі знеболюючим кремом. Через спеціальні голки в шкіру зірки потрапляють радіохвилі. Після цього дизайнерка кілька днів відновлюється і чекає, поки пройдуть синці. Щодня Вікторія вмивається крижаною водою та займається годинами у спортзалі.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls.

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