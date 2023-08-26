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Виктория Бекхэм устроила страстную романтику с мужем на закате

26 августа 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм устроила страстную романтику с мужчиной на закате
Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Виктория Бекхэм порадовала фолловеров романтическими фотографиями с мужем. Пара вместе с детьми прокатилась на яхте на фоне заката.

Фото Виктория опубликовала в своем Instagram.

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На снимках Виктория Бекхэм нежно целуется с мужем на фоне алого неба. Также вместе с родителями в путешествии были их дети: Харпер Севен Бекхэм и Круз Бекхэм. Дэвид Бекхэм в соцсети поделился тоже фото из путешествия, но в основном вкусностями, которыми они лакомились на отдыхе.

 

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэма, Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с сыновьями. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Сын Дэвида Бекхэма: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм показал гастротур. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Дэвид Бекхэм показал гастротур. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Семейное время — это все. Хороших выходных, целую от нас всех. Я люблю тебя Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм, Харепер Севен. Скучаю по тебе Бруклин и Ромео Бекхэм", — прокомментировала фото Виктория Бекхэм.

Дэвид и Виктория Бекхэм сейчас постоянно находятся во Флориде. Супруги, после того как поссорились с герцогами Сассекскими, нашли новых, не менее звездных, друзей.

48-летний Дэвид и 49-летняя Виктория обзавелись новыми друзьями, среди которых звезды реалити-шоу, супермодели, лучшие звезды спорта и бизнес-магнаты. Все они собираются посмотреть на футбольную команду Дэвида "Интер Майами" после того, как он заключил спортивный договор года, подписав легенду аргентинского футбола Лионеля Месси.

Ранее сын-футболист Бекхэма снялся в стильной рекламе спортивного бренда.

Напомним, Дэвид Бекхэм восхитил эксклюзивными кадрами по случаю дня рождения дочери.

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