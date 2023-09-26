Виктория Бекхэм призналась, чем покорил ее муж во время первой встречи

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория и Дэвид Бекхэм раскрыли свою историю любви в новом тизере документального фильма Netflix. Звездная пара в этом году отметила 24-ю годовщину брака.

Об этом пишет Daily Mail.

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Первая встреча Бекхэмов

49-летний модельер и 48-летний бывший футболист познакомились на благотворительном футбольном матче в 1997 году и теперь рассказали об этой первой встрече и о том, что они думали друг о друге.

"Я ходила на игры, кто-то может сказать, что я преследовала его, я бы сказала, что искала возможности увидеть его", — говорит Виктория Бекхэм.

Виктория призналась, что когда увидела Дэвида после матча у барной стойки в зале для игроков Манчестер Юнайтед, он привлек ее внимание, потому что был с родителями и явно был семейным человеком.

"Когда я увидела его в комнате для футболистов, все остальные футболисты были в баре, а он стоял и разговаривал со своими родителями, а я очень близка со своей семьей, и мне это в нем понравилось", — говорит дизайнер о первой встрече с мужем.

Дэвид сказал об их первой встрече следующее: "Мне она просто понравилась".

Это оказалось любовью с первого взгляда для пары, которая поженилась в замке возле Дублина только через два года, в 1999 году.

Сейчас у них четверо детей — сыновья Бруклин, 24 года, Ромео, 21 год, Круз, 18 лет, и дочь Харпер, 12 лет.

В будущем документальном фильме о Бекхэме его мама Сандра призналась, что она переживала, что Дэвид потеряет свою карьеру в Манчестер Юнайтед, если будет с Викторией.

"Мы беспокоились, что он потеряет все, над чем работал, потому что футбол всегда был на первом месте, а потом вдруг это изменилось", — делится женщина.

Но Дэвид и Виктория стали брендом, они получили выгодные контракты с дизайнерами одежды, специалистами по здоровью и фитнесу, модными журналами и производителями парфюмерии и косметики.

Новый документальный фильм Netflix, рассказывающий историю карьеры Дэвида Бекхэма изнутри, выйдет 4 октября.

Эмоциональный Дэвид Бекхэм говорит, что он не спал и не ел после того, как его обвиняли в вылете сборной Англии из Чемпионата мира 1998 года.

Футбольная звезда была удалена с поля в матче против Аргентины после удара ногой по задней части ноги Диего Симеоне, набросившись на капитана сборной Аргентины после того, как тот толкнул его на газон.

В фильме покажут Викторию Бэкхем, легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, его родителей и бывших одноклубников по клубу и сборной Англии Гарри Невилла и Рио Фердинанда.

Документальный фильм охватывает стрессы и давление, которые преследовали Бекхэма и его семью во время его профессиональной карьеры.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с мужем на закате.

Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.