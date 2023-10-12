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Уилл Смит разошелся с женой еще семь лет назад: почему не развелись

12 октября 2023 07:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Уилл Смит разошелся с женой еще семь лет назад: почему не развелись
Актер Уилл Смит и шоувумен Джада Пинкетт-Смит. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Жена голливудского актера Вилла Смита, американская шоувумен Джада Пинкетт-Смит призналась, что они тайно разошлись. Но при этом разводиться официально они не собираются.

Об этом сообщает издание People.

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По словам Джады, к 2016 году они не раз пытались спасти брак. Жена Вилла Смита уверяет, что они оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по их мнению, должен быть другой человек. Шоумен заявила: она не раз думала о том, чтобы развестись официально, но так и не смогла довести дело до конца.

"Я дала обещание, что у нас никогда не будет причин развестись. Мы справимся с чем угодно. И я просто не смогла нарушить это обещание", — сказала она.

Пинкетт-Смит отметила, что они с мужем жили отдельно, когда Смит дал пощечину комику Крису Року на церемонии вручения премии "Оскар" 2022 года за шутку о ее прическе, что вызвало грандиозный скандал.

Что касается будущего звездной пары, то, по словам Джады, они с Уиллом до сих пор проясняют этот вопрос. Она поблагодарила за поддержку их троих детей: 25-летнего Джейдена, 22-летнего Виллоу и 30-летнего Трея (сына Вилла от предыдущих отношений).

Дети Вилла Смита
Уилл Смит с женой и детьми. Фото: Google

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит сыграли свадьбу в 1997 году. В 2020-м Джада призналась, что у нее был роман с певцом Августом Альсиной, когда она была замужем за Виллом, из-за чего звездную пару начали еще чаще обсуждать в таблоидах.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес попросила экс-жену Бена Аффлека ограничить с ним общение. Также мы рассказывали, какую компенсацию выплатит Ариана Гранде бывшему мужу.

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