Вілл Сміт зізнався, чого йому коштував успіх у кіно

Актор Вілл Сміт з родиною. Фото: instagram.com/willsmith/

Актор Вілл Сміт розповів про те, чого коштувала йому та його родині слава. Зірка "Людей у чорному" переконаний, що за гроші не купиш щастя.

Про це пише Just Jered.

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Донька повернула до реальності

За словами зірки, він боявся повторити помилки свого батька. Батько актора знущався над родиною.

"2010 рік був найкращим роком для мене як актора, як батька. Вийшли чудові фільми. Я мав сім’ю, про яку мріяв. Я знав, що створив родину краще, ніж це зробив мій батько. Він ображав нас…Я сказав собі, що ніколи не матиму такого у моїй родині. Практично з 2010 по 2012 рік я досяг усього, про що мріяв. Я перевершив свої найсміливіші мрії", — говорить актор.

Але хоча успіх прийшов, насправді все було не таким райдужним.

"У моїй родині ніхто не був щасливий. Донька Віллоу була першою, хто повстав, і це було моїм першим усвідомленням того, що успіх і гроші не дорівнюють щастя. До цього моменту я справді вірив, що ти зможеш досягти успіху у сім’ї, і знайти свій шлях до щастя", — розповів зірка.

Протест Віллоу повернув актора до реальності.

"Ви можете мати багато речей, але вони роблять вас нещасним. Я подумав: "Добре, що я втрачаю?". Саме тоді я почав читати й вивчати психологію та її зв’язок із людським щастям. Я ніколи не був нещасним, я любив життя — але я поводився з людьми навколо себе так, що залишав випалену землю", — розповів Сміт.

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