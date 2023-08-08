Уилл Смит признался, чего ему стоил успех в кино

Актер Уилл Смит с семьей. Фото: instagram.com/willsmith/

Актер Уилл Смит рассказал о том, чего стоила ему и его семье слава. Звезда "Людей в черном" убежден, что за деньги не купишь счастья.

Об этом пишет Just Jered.

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По словам звезды, он боялся повторить ошибки своего отца. Отец актера издевался над семьей.

"2010 год был лучшим годом для меня как актера и отца. Вышли замечательные фильмы. У меня была семья, о которой я мечтал. Я знал, что создал семью лучше, чем это сделал мой отец. Мой отец обижал нас…Я сказал себе, что никогда не буду иметь этого в моей семье. Практически с 2010 по 2012 год я достиг всего, о чем мечтал. Я превзошел свои самые смелые мечты", — говорит актер.

Но хотя успех пришел, на самом деле все было не на столько радужным.

"В моей семье никто не был счастлив. Дочь Уиллоу была первой, кто восстал, и это было моим первым осознанием того, что успех и деньги не равны счастью. К этому моменту я действительно верил, что ты сможешь добиться успеха в семье, и найти свой путь к счастью", — рассказал звезда.

Протест Уиллу вернул актера к реальности.

"Вы можете иметь много вещей, но они делают вас несчастным. Я подумал: "Хорошо, что я теряю?". Именно тогда я начал читать и изучать психологию, и ее связь с человеческим счастьем. Я никогда не был несчастным, я любил жизнь — но я обращался с людьми вокруг себя так, что оставлял выжженную землю", — рассказал Смит.

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