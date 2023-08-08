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Уилл Смит признался, чего ему стоил успех в кино

8 августа 2023 18:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Уилл Смит признался, чего ему стоил успех в кино
Актер Уилл Смит с семьей. Фото: instagram.com/willsmith/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Уилл Смит рассказал о том, чего стоила ему и его семье слава. Звезда "Людей в черном" убежден, что за деньги не купишь счастья.

Об этом пишет Just Jered.

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По словам звезды, он боялся повторить ошибки своего отца. Отец актера издевался над семьей.

"2010 год был лучшим годом для меня как актера и отца. Вышли замечательные фильмы. У меня была семья, о которой я мечтал. Я знал, что создал семью лучше, чем это сделал мой отец. Мой отец обижал нас…Я сказал себе, что никогда не буду иметь этого в моей семье. Практически с 2010 по 2012 год я достиг всего, о чем мечтал. Я превзошел свои самые смелые мечты",  говорит актер.

Но хотя успех пришел, на самом деле все было не на столько радужным.

"В моей семье никто не был счастлив. Дочь Уиллоу была первой, кто восстал, и это было моим первым осознанием того, что успех и деньги не равны счастью. К этому моменту я действительно верил, что ты сможешь добиться успеха в семье, и найти свой путь к счастью", — рассказал звезда.

Протест Уиллу вернул актера к реальности.

"Вы можете иметь много вещей, но они делают вас несчастным. Я подумал: "Хорошо, что я теряю?". Именно тогда я начал читать и изучать психологию, и ее связь с человеческим счастьем. Я никогда не был несчастным, я любил жизнь — но я обращался с людьми вокруг себя так, что оставлял выжженную землю", — рассказал Смит.

Ранее Сильвестр Сталлоне признался, есть ли ему о чем сожалеть после 50 лет успешной карьеры.

Напомним, "Гладиатор" Рассел Кроу признался, готов ли уйти из кино.

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