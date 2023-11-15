Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Он был частью ДНК — Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри arrow

Он был частью ДНК — Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри

15 ноября 2023 18:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Він був частиною ДНК — Дженніфер Еністон показала переписку з Меттью Перрі
Актеры Дженнифер Энистон с Мэттью Перри. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Дженнифер Энистон посвятила нежный пост своему коллеге по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Актриса призналась, что такой боли от потери она еще не испытывала.

Соответствующий пост и их пиреписку актриса разместила в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Воспоминания Энистон о Перри

Актер Мэттью Перри ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Его тело нашли в джакузи, причина смерти пока не известна.

"Прощание с нашим Мэтти было безумной волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все чувствуем потерю в какой-то момент своей жизни. Потерю жизни или потерю любви. Возможность по-настоящему посидеть в этом горе дает вам шанс почувствовать моменты радости и благодарности за то, что вы так сильно любили кого-то. И мы его очень любили. Он был частью нашей ДНК", — комментирует актриса.

По словам звезды, их всегда было шестеро. Словно семья, которую выбрали, и которая навсегда изменила то, кем были актеры сериала "Друзья", и каким будет их путь.

"Что касается Мэтти, он ЗНАЛ, что любит смешить людей. Как он сам сказал, если он не услышит "смех", то подумает, что умрет. От этого буквально зависела его жизнь. И, ему это удалось. Он нас всех смешил. Последние несколько недель я перебираю наши сообщения. Смеюсь и плачу, потом снова смеюсь. Я сохраню их навсегда. Я нашла одно сообщение, которое он однажды прислал мне. Оно обо всем говорит. Мэтти, я тебя так сильно люблю, и я знаю, что ты теперь точно успокоился и не чувствуешь боли...Я разговариваю с тобой каждый день...иногда я почти слышу, как ты говоришь: "Можешь ли ты быть безумнее?", — написала Энистон и добавила скриншот их переписки.

 

Актеры Дженнифер Энистон с Мэттью Перри. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Актеры Дженнифер Энистон с Мэттью Перри. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

На месте смерти Перри не были найдены наркотики и алкоголь. Актер годами вел борьбу с наркотической зависимостью и откровенно рассказывал об этом с целью поддержки других.

Напомним, экс-невеста Мэтью Перри шокировала собственной версией причины его смерти.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон тяжело переживает смерть Мэтью Перри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме