Він був частиною ДНК — Дженніфер Еністон показала переписку з Меттью Перрі

Актеры Дженнифер Энистон с Мэттью Перри. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон посвятила нежный пост своему коллеге по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Актриса призналась, что такой боли от потери она еще не испытывала.

Соответствующий пост и их пиреписку актриса разместила в социальной сети Instagram.

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Актер Мэттью Перри ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Его тело нашли в джакузи, причина смерти пока не известна.

"Прощание с нашим Мэтти было безумной волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все чувствуем потерю в какой-то момент своей жизни. Потерю жизни или потерю любви. Возможность по-настоящему посидеть в этом горе дает вам шанс почувствовать моменты радости и благодарности за то, что вы так сильно любили кого-то. И мы его очень любили. Он был частью нашей ДНК", — комментирует актриса.

По словам звезды, их всегда было шестеро. Словно семья, которую выбрали, и которая навсегда изменила то, кем были актеры сериала "Друзья", и каким будет их путь.

"Что касается Мэтти, он ЗНАЛ, что любит смешить людей. Как он сам сказал, если он не услышит "смех", то подумает, что умрет. От этого буквально зависела его жизнь. И, ему это удалось. Он нас всех смешил. Последние несколько недель я перебираю наши сообщения. Смеюсь и плачу, потом снова смеюсь. Я сохраню их навсегда. Я нашла одно сообщение, которое он однажды прислал мне. Оно обо всем говорит. Мэтти, я тебя так сильно люблю, и я знаю, что ты теперь точно успокоился и не чувствуешь боли...Я разговариваю с тобой каждый день...иногда я почти слышу, как ты говоришь: "Можешь ли ты быть безумнее?", — написала Энистон и добавила скриншот их переписки.

Актеры Дженнифер Энистон с Мэттью Перри. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

На месте смерти Перри не были найдены наркотики и алкоголь. Актер годами вел борьбу с наркотической зависимостью и откровенно рассказывал об этом с целью поддержки других.

Напомним, экс-невеста Мэтью Перри шокировала собственной версией причины его смерти.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон тяжело переживает смерть Мэтью Перри.