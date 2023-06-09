Вин Дизель назвал дату релиза последнего фильма франшизы "Форсаж"

Голливудский актер Вин Дизель. Фото: Google

Пока в мировом прокате подходит к концу показ десятой части американского боевика "Форсаж", исполнитель главной роли, голливудский актер и продюсер Вин Дизель объявил дату релиза финального фильма франшизы.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Премьера одиннадцатого фильма "Форсаж" состоится 4 апреля 2025 года. В этот же день мир увидит экранизацию Minecraft, в которой главную роль играет актер Джейсон Момоа. В десятом "Форсаже" ему досталась одна из главных ролей.

"Для тех, кто не знал, что "Форсаж-10" это только первая часть, знайте, что вторая часть — это усилия нашей скорой семьи и студии, которых вы никогда не видели", — прокомментировал будущий фильм Вин Дизель.

Скриншот: Instagram/vindiesel

Десятая часть франшизы не сильно порадовала продюсеров результатами. Боевик пока собрал в прокате 618 млн долларов при бюджете в 340 млн. Новая часть уступает по темпу "Форсажу-7" и "Форсажу-8". Тем не менее старт "Форсажа-10" в прокате стал вторым лучшим в этом году после мультфильма "Братья Супер Марио в кино".

Кассовые сборы фильма "Форсаж-10" по состоянию на 9 июня 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что Вин Дизель планирует снять отдельные фильмы о героях франшизы "Форсаж". Также мы рассказывали, что "Форсаж-10" провалился в прокате в США, впрочем, собрал немало денег в Китае.