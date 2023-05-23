Вин Дизель планирует снять отдельные фильмы о героях франшизы "Форсаж"

Голливудский актер Вин Дизель. Фото: The Nerd Stash

Десятая часть американского боевика "Форсаж" сейчас главный хит в кинотеатрах по всему миру. Это предпоследний фильм франшизы, которая радует зрителей с 2001 года. Исполнитель главной роли, актер Вин Дизель, является еще и продюсером ленты. Он рассказал о планах на будущее.

Об этом сообщает издание Variety.

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55-летняя кинозвезда сообщил, что после финальной части "Форсажа" должно выйти еще несколько фильмов франшизы. Вдаваться в детали Дизель не стал, но отметил, что начал работать над несколькими спин-оффами еще много лет назад.

"Я начал работать над женским спин-оффом где-то в 2017 году вместе с другими спин-оффами. Чем раньше я выпущу финал, тем раньше я займусь сразу всеми будущими фильмами", — рассказал Дизель.

Актер не раскрыл, о каких именно героинях планирует снять фильмы. Впрочем, Дизель отметил, что планирует запустить эти ленты в полноценное производство после того, как зрители увидят "Форсаж 11". Отметим, что накануне продюсер Universal Pivtures заявил: кинокомпания хочет превратить финал "Форсажа" в трилогию.

Напомним, ранее мы писали, что "Форсаж 10" провалился в прокате в США, впрочем, собрал немало денег в Китае. Также мы говорили, что голливудский актер Шон Пенн сыграет роль в украинском художественном фильме о полномасштабной войне.