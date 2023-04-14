"Он жив": впервые за 18 месяцев папарацци сняли Джека Николсона, который сильно6 болеет

Голливудский актер Джек Николсон. Фото: tastefulspace.com

Вот уже 13 лет голливудского актера Джека Николсона не видели на больших экранах. Не радовал кинозвезда и папарацци — больше 18 месяцев они не могли снять его на улице. Актер не выходил из собственного дома в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).

Впрочем, фотографам удалось подловить трехкратного лауреата премии "Оскар", сообщает издание Daily Mail.

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Недавно в прессе появлялись сплетни, якобы друзья киноактера были озабочены тем, что он умрет один, подобно его бывшему соседу и коллеге по экрану Марлону Брандо. По сообщению местных таблоидов у 85-летнего Джека серьезные проблемы со здоровьем. У него диагностировали деменцию и ряд других болезней.

Именно поэтому Николсон стал вести одинокий образ жизни, прекратил общение с друзьями и родственниками. Джек поддерживает связь разве что со своим младшим отпрыском, 31-летним Реймондом.

На первых за полгода фото и видео Николсон одет в бледно-оранжевую рубашку свободного кроя и мешковатые спортивные штаны. Он наслаждается свежим воздухом на балконе своего имения за 10 млн долларов.

Голливудский актер Джек Николсон на балконе своего поместья. Фото: Diggzy/Jesal/SplashNews.com

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