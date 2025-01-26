Олег Винник вышел на связь в соцсетях и вспомнил жену - видео

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk.original

Певец-беглец Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Артист пытается продвигать в сети свои концерты.

Новым видео исполнитель поделился в TikTok.

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Певец, который с начала полномасштабной войны живет в Германии, снял юмористический ролик, чтобы привлечь внимание к своим концертам в Европе.

В частности, вместе со знакомым-иностранцем Винник показался в спортзале и анонсировал выступление своей жены, певицы Таюне, на концерте в Праге. Интересно, что для съемки Винник надел патриотическую футболку с надписью в поддержку Харькова.

Но украинцев такой поступок исполнителя возмутил еще больше. В комментариях Винника раскритиковали.

"У вас там весело, но у нас, к сожалению, грустно".

"Это была большая ошибка! В Украине вас не ждут".

"Футболка, конечно, классная, но чего вы не в Украине?

Напомним, что после отмены концертов в Польше певец решил попробовать провести шоу в Чехии. Артист анонсировал выступления 14 и 15 февраля в Праге.

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