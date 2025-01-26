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Винник вышел на связь в соцсетях в патриотической футболке

26 января 2025 16:00
Мария Покровская - Редактор
Олег Винник вышел на связь в соцсетях и вспомнил жену - видео
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk.original
Мария Покровская - Редактор

Певец-беглец Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Артист пытается продвигать в сети свои концерты.

Новым видео исполнитель поделился в TikTok.

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Певец, который с начала полномасштабной войны живет в Германии, снял юмористический ролик, чтобы привлечь внимание к своим концертам в Европе.

@olegg.vynnyk.original

Проспер в курсе, а вы? 😉 День влюбленных с Олегом Винником в Diamond Hall, Прага 💖14 февраля (п'ятниця) 20:00 💖15 февраля (суббота) 19:00 Ссылка на билеты в шапке профиля. Уже скоро встретимся! ❤️ Люблю, жду! 😘 #олегвинник #concerts #концерт #oleggvynnyk #praha

♬ Originalton - Olegg Vynnyk

В частности, вместе со знакомым-иностранцем Винник показался в спортзале и анонсировал выступление своей жены, певицы Таюне, на концерте в Праге. Интересно, что для съемки Винник надел патриотическую футболку с надписью в поддержку Харькова.

Но украинцев такой поступок исполнителя возмутил еще больше. В комментариях Винника раскритиковали.

"У вас там весело, но у нас, к сожалению, грустно".

"Это была большая ошибка! В Украине вас не ждут".

"Футболка, конечно, классная, но чего вы не в Украине?

Напомним, что после отмены концертов в Польше певец решил попробовать провести шоу в Чехии. Артист анонсировал выступления 14 и 15 февраля в Праге.

Также мы писали, что Слава Демин высмеял попытки Олега Винника вернуться на сцену.

концерт соцсети Олег Винник певец украинские звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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