Олег Винник вышел на связь в соцсетях и вспомнил жену - видео

Винник вышел на связь в соцсетях в патриотической футболке
Певец-беглец Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Артист пытается продвигать в сети свои концерты.
Новым видео исполнитель поделился в TikTok.
Олег Винник вспомнил о своей жене Таюне
Певец, который с начала полномасштабной войны живет в Германии, снял юмористический ролик, чтобы привлечь внимание к своим концертам в Европе.
@olegg.vynnyk.original
Проспер в курсе, а вы? 😉 День влюбленных с Олегом Винником в Diamond Hall, Прага 💖14 февраля (п'ятниця) 20:00 💖15 февраля (суббота) 19:00 Ссылка на билеты в шапке профиля. Уже скоро встретимся! ❤️ Люблю, жду! 😘 #олегвинник #concerts #концерт #oleggvynnyk #praha♬ Originalton - Olegg Vynnyk
В частности, вместе со знакомым-иностранцем Винник показался в спортзале и анонсировал выступление своей жены, певицы Таюне, на концерте в Праге. Интересно, что для съемки Винник надел патриотическую футболку с надписью в поддержку Харькова.
Но украинцев такой поступок исполнителя возмутил еще больше. В комментариях Винника раскритиковали.
"У вас там весело, но у нас, к сожалению, грустно".
"Это была большая ошибка! В Украине вас не ждут".
"Футболка, конечно, классная, но чего вы не в Украине?
Напомним, что после отмены концертов в Польше певец решил попробовать провести шоу в Чехии. Артист анонсировал выступления 14 и 15 февраля в Праге.
Также мы писали, что Слава Демин высмеял попытки Олега Винника вернуться на сцену.
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