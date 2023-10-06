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Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

6 октября 2023 10:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе
Певица VERA (Вера Брежнева-Киперман) и продюсер Константин Меладзе. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Последний год ходило много сплетен о проблемах в браке певицы Веры Брежневой (выступающей сейчас под псевдонимом VERA) и музыкальным продюсером, композитором Константином Меладзе. По слухам, знаменитости развелись еще в прошлом году. Только сейчас певица подтвердила эту информацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

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Беспалов отметил, что о разводе Веры и Константина он сообщил еще в августе 2022 года. Тогда он заявил: это расследование носит развлекательный характер и все на уровне сплетен. Впрочем, этот кейс, если опять же верить Богдану, правдив.

По сообщению блогера-сплетника, Брежнева (вообще это псевдоним со времен группы "ВИА Гра"; настоящая фамилия Киперман) лично подтвердила развод с продюсером.

"Да, мы развелись год назад и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", — говорится в публикации Беспалова.

Скриншот: Telegram/bespalovmusic

В своих соцсетях ни Брежнев, ни Меладзе о разводе еще не сообщали. Более того — в Instagram Веры не найти их общих фото. Накануне в сети многое писали о распродаже общего имущества в России.

По слухам, одной из причин звездного развода стала активная гражданская позиция Веры. Певица поддерживает Украину и занимается волонтерством.

Вера Киперман занимается волонтерской деятельностью. Скриншот: Instagram/ververa

Старший из братьев Меладзе и певица поженились в октябре 2015 года. Общих детей у них не было. В последнее время Константина все чаще видят в компании участницы нового состава группы "ВИА Гра", Софии Тарасовой. Она недавно представила новую песню, которую написал Меладзе.

София Тарасова и Константин Меладзе. Фото: Google

Кстати, композиция доступна и на русских музыкальных платформах. Это одно из доказательств, что известный продюсер продолжает заниматься бизнесом на территории страны-террориста.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева после продолжительного "внутреннего траура" представила новый трек. Также мы рассказывали, что вопрос украинского журналиста разозлил певца Валерия Меладзе в Куршевеле, где он отдыхал с женой в компанию российских политиков и олигархов.

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