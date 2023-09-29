Вера Брежнева после продолжительного "внутреннего траура" представила новый трек

Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева недавно вернулась в Киев и презентовала новую композицию. Трек получился зажигательным и знаковым для артистки.

Об этом стало известно из социальных сетей певицы.

Читайте также:

Первая песня из нового альбома

Песня "Дякую" — это первый сингл из одноименного мини-альбома VERA, в который вошло 6 песен, соавтором которых стала певица. EP родился после того, как VERA сделала практику благодарности и ежедневно в течение 108 дней записывала 108 благодарностей людям, ощущениям, поддержке и изменениям. Энергия, родившаяся в процессе, трансформировалась через язык музыки. Съемки видео проходили на Киевском море с 6 утра и до комендантского часа.

"Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопросы, и просто пыталась жить в моменте. Я научилась не строить какие-то долгосрочные планы и быть благодарной за то, что у меня есть. Именно благодарность начала меня стабилизировать: из разобранного состояния я понемногу стала выстраиваться изнутри, начал появляться ресурс, а впоследствии музыка внутри снова зазвучала", — поделилась VERA.

Ранее кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню.

Напомним, LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева.