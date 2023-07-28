Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вера Брежнева показала трогательное видео возвращения в Киев arrow

Вера Брежнева показала трогательное видео возвращения в Киев

28 июля 2023 09:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вера Брежнева показала трогательное видео возвращения в Киев
Певица Вера Брежнева. Фото: Instagram
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (Киперман), которая после начала полномасштабной войны взяла новый сценический псевдоним VERA, вернулась в Киев.

Соответствующее видео она опубликовала в своих соцсетях.

Читайте также:

Звездное возвращение в столицу

Как и большинство украинцев и иностранцев, приезжающих в Киев, 40-летняя Брежнева воспользовалась услугами "Укрзализныци". На платформе ее встречали друзья, среди которых был известный дизайнер Иван Фролов. Он часто создает образы для певицы, а его услугами пользуются многие суперзвезды, такие как, например, Бейонсе.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие" =, — лаконично подписала видео Вера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Также певица, которая после начала полномасштабной войны активно занимается волонтерством и живет в Италии и до этого в Польше, показала фото с прогулки по Киеву. Вера сделала акцент на столичную мурал с символической надписью. В Украину Брежнева приехала без своего мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе.

Певица Вера Брежнева в Киеве. Скриншот: Instagram/ververa

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева стала жертвой мошенников. Также мы рассказывали, что певицу лишили вида на жительство в России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз