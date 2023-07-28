Вера Брежнева показала трогательное видео возвращения в Киев

Певица Вера Брежнева. Фото: Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (Киперман), которая после начала полномасштабной войны взяла новый сценический псевдоним VERA, вернулась в Киев.

Соответствующее видео она опубликовала в своих соцсетях.

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Как и большинство украинцев и иностранцев, приезжающих в Киев, 40-летняя Брежнева воспользовалась услугами "Укрзализныци". На платформе ее встречали друзья, среди которых был известный дизайнер Иван Фролов. Он часто создает образы для певицы, а его услугами пользуются многие суперзвезды, такие как, например, Бейонсе.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие" =, — лаконично подписала видео Вера.

Также певица, которая после начала полномасштабной войны активно занимается волонтерством и живет в Италии и до этого в Польше, показала фото с прогулки по Киеву. Вера сделала акцент на столичную мурал с символической надписью. В Украину Брежнева приехала без своего мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе.

Певица Вера Брежнева в Киеве. Скриншот: Instagram/ververa

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева стала жертвой мошенников. Также мы рассказывали, что певицу лишили вида на жительство в России.