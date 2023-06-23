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Вера Брежнева похвасталась фото без фильтров

23 июня 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Віра Брежнєва без фільтрів показалася у соцмережі
Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Вера Брежнева давно не общалась с подписчиками в социальной сети. Теперь звезда наверстывает упущенное.

Артистка поделилась в своем Instagram серией фотографий без фотошопа.

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Душу ни одним фильтром не украсишь

В импровизированной фотосессии Вера позирует в легкой рубашке, джинсах и стильных украшениях. Звезда признается, что никаких фильтров не использует.

"Давно не слышались, надеюсь вы по мне скучали", — говорит певица.

Артистка выступает за естественную красоту и не боится собственного возраста.

"Когда мне исполнилось 40, прекратила пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, я привыкла и все больше это нравится. Как у нас говорят: "что имеем, то имеем". Тем более что душу никакими фильтрами не украсишь", — говорит Вера.

 

Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

 

Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Ранее певица Вера Брежнева сменила псевдоним на VERA. Под ним артистка выпустила первую сольную композицию "Такі ми люди".

Напомним, певица Лайма Вайкуле, осудившая в своих интервью российскую агрессию, от слов перешла к делу. Артистка принялась за организацию благотворительного концерта в пользу Украины. Среди заявленных звезд певица Вера Брежнева.

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